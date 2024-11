Ricardo Peralta: Paco de Miguel confirma que el influencer está mal desde el abucheo en premier de ‘Wicked’

En este martes de TVNotas, te contamos que Ricardo Peralta no la ha pasado nada bien desde que fue abucheado en la premier de ‘Wicked’ en México. Un amigo cercano a él nos reveló que la salud mental del influencer se ha visto sumamente afectada, algo que habría sido confirmado recientemente por Paco de Miguel.

A través de una entrevista para ‘De primera mano’, Paco, quien mencionó haber estado presente el día del incidente en la premier de Wicked, comenzó reprobando la actitud del público y pidió un alto a todas las críticas en contra de su amigo.

“Feo, muy feo. Estuve ahí en la alfombra y la verdad es que nadie se merece que lo abucheen. Las personas que lo hacen hablan más de ellos que de lo que haya podido ocurrir con Ricardo Peralta dentro de ese programa (La casa de los famosos México)”, señaló.

Ricardo Peralta / Instagram: @torpecillo

Paco de Miguel está preocupado por la salud mental de Ricardo Peralta

El creador de contenido resaltó que su colega sí se vio afectado por el rechazo del público. Incluso, confesó que lo vio tan mal que ha estado en constante comunicación con él, pues teme por su salud mental.

Paco de Miguel “Ese día fuimos a cenar y sí, él realmente estaba mal. Sí, hablé con él y estoy en constante comunicación con él, porque sí, independientemente de cualquier cosa que haya sucedido adentro de ese programa, puede afectar su salud mental”

Para finalizar, le pidió a la gente que reflexionara sobre el daño que puede causar “el hate” en redes sociales y en la vida real.

“No está bien regresarle eso a la persona con ataques, con odio. Yo creo que eso es terrible. Dejemos de fomentar el hate porque sí daña la salud mental de las personas”, concluyó.

¿Qué pasó con Ricardo Peralta tras el abucheo en la premier de ‘Wicked’ en México?

El pasado 11 de noviembre, Ricardo Peralta asistió a la premier de ‘Wicked’ en México. Durante su paso por la alfombra amarilla, fue recibido con gritos e insultos por parte de la audiencia.

Si bien mantuvo la compostura frente a las cámaras, poco después confesó que había sufrido un fuerte ataque de ansiedad. Posteriormente, anunció que se alejaría de las redes sociales, al menos por un tiempo, por lo que pidió privacidad.

“Por el momento no estoy dando entrevistas a ningún medio, ni a ningún pódcast. Les pido atentamente que dejen de pasarse mi teléfono o tratar de comunicarse conmigo o mi familia”, indicó a través de un comunicado.

Ricardo Peralta mensaje tras ser abucheado / Ricardo Peralta

Familiares y amigos de Ricardo Peralta temen que Ricardo Peralta tome una decisión fatal

Un amigo cercano a Ricardo Peralta contó en exclusiva para TVnotas que el influencer está sumamente mal desde que fue abucheado. Incluso, ha expresado deseos de acabar con su propia vida.

“Sí. Ricardo vive con su novio Charly, pero es tal el miedo que tienen, que la mamá de Ricardo ha venido a estar con él para acompañarlo cuando no está Charly ni ninguno de sus amigos para que no esté solo y que en su depresión no cometa alguna acción que no deba”, indicó.

Cabe resaltar que, en su momento, César Doroteo, gran amigo y colega de Ricardo, relató para TVNotas que el influencer acude a terapia para lidiar con todo el rechazo que ha recibido del público tras su salida de ‘La casa de los famosos México’.

