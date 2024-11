El influencer Ricardo Peralta continúa siendo tema de conversación en las redes sociales tras el bochornoso momento que vivió en la premier de la película “Wicked” en México. El influencer fue abucheado por los asistentes al evento, generando un gran revuelo en las plataformas digitales y en los medios de comunicación.

A raíz de este incidente, Peralta reveló que sufrió un ataque de ansiedad debido a la situación. Además, el influencer decidió no brindar declaraciones a la prensa después de enfrentar el rechazo del público. Esta decisión ha generado aún más debate en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su opinión al respecto.

Ricardo Peralta: ¿Por qué el público abucheó al influencer?

La reacción negativa del público hacia Peralta se debe a comentarios que ha hecho a manera de crítica dentro y fuera de “La casa de los famosos México”. En el reality hizo comentarios como “sin llorar, chiquita hermosa, se te están pagando, preciosa” a Brigitte Bozzo o al preguntar que sí al público mexicano no lo quería confesó que “a mí (el público) también me caen mal”. También quiso escudarse en la comunidad LGBTQ+ como una estrategia para atacar a uno de sus compañeros, con lo que perpetuaría estereotipos, según comentaron quienes se deslindaron de él, entre ellos, una organización en defensa de la comunidad, actores y su agencia de representación.

Aunque eso no es todo, las críticas hacia el influencer se intensificaron después de que se hicieran virales sus comentarios despectivos sobre la cantante Ariana Grande y la actriz Danna, quienes eran las protagonistas del evento de presentación de la película ‘Wicked’, donde el influencer fue abucheado por fans de las cantantes.

Los usuarios en redes no son los únicos que han despotricado en su contra. Recientemente, la pitonisa Mhoni Vidente, hizo lo propio y hasta le dio recomendaciones.

Mhoni Vidente despotrica contra Ricardo Peralta y le recomienda esconderse ¿tres años?

En un video para su canal de YouTube, Mhoni Vidente analizó la situación actual de Ricardo Peralta. La vidente sugirió que el influencer podría beneficiarse si desaparece un tiempo, pues ni siquiera ha entendido por qué el público no lo quiere. Incluso, al momento de hablar de él, imitó la mueca del influencer de la cual también han hecho comentarios en redes.

“Ricardo Peralta: mi mejor consejo es que te escondas unos tres años. Te exhibieron en redes sociales con posts en los que hablas mal de Ariana Grande, y de Danna, por eso te funaron”, dijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente hace desafortunado comentario contra de Ricardo Peralta y Jair Sánchez

Tras lo dicho Mhoni también arremetió contra Jair Sánchez, el influencer que lo acompañaba, pues asegura que “como buena rata” se alejó de su amigo al momento de recibir los reclamos de los asistentes.

Por si fuera poco, no solo le recomendó que se alejara de todos, sino que sugirió que, en el momento, se pudo haber retirado del evento para evitar más comentarios negativos en su contra. No obstante, entre las recomendaciones que le estaba dando al influencer quien claramente no supo leer la situación, Mhoni emitió un lamentable comentario en relación con el color de piel.

“Se hubiera regresado. ‘Me voy. No se apuren, adiós’, pero fue a dar hasta adentro. Tonto, ya tiene 37 años o 36. Es... ¡Ay, perdón! Se me salió el racismo” Mhoni Vidente

En ese momento Mhoni cambio de tema y una vez que subieron al canal el video desactivaron los comentarios por lo que hasta el momento, no se sabe cual ha sido la reacción del publico ante lo dicho por la pitonisa.