Fallece el emblemático luchador Villano V a los 62 años de edad: ¿cuál fue la causa?

El mundo del espectáculo y el de la lucha libre está de luto. El pasado jueves 29 de agosto se confirmó la muerte de Ray Mendoza Jr., conocido en los cuadriláteros como Villano V.

La noticia fue confirmada por su hijo, Villano Jr., quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su padre:

Villano Jr.

“Papá, te amo con toda mi vida. Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chely, con mi abuelita, que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes, por favor. Te honraré día a día. Gracias, papito. No tengo palabras”.