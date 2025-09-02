Alejandra Robles Gil en polémico divorcio: la cachan siendo infiel con protagonista de telenovela ¿Quién es?

Un gran escándalo llegó para Alejandra Robles Gil, la protagonista de la novela Regalo de amor. Tras una aparición del piloto Alejandro Domínguez, su aún esposo, en un programa de internet, donde aseguró que estaba en proceso de separación de la actriz, por situaciones difíciles, e incluso la tachó de hacer brujería, ahora nos enteramos de otra vertiente del caso.

Atrás quedaron los buenos momentos con su aún esposo. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cón qué actor de telenovelas le puso el cuerno Alejandra Robles Gil a su esposo?

Una persona cercana a la actriz Alejandra Robles asegura que, mientras grababa la novela donde la vemos actualmente, sostuvo diversos encuentros íntimos con su coprotagonista, el actor Chris Pazcal, quien también es casado: “Su marido le cachó mensajes y fotos y ¡ya no lo pudo negar! No te podría decir si fueron novios, tuvieron una relación en lo que duraba la novela o fue solo de momentos, pero esta fue la razón por la que Alejandro decidió poner punto final al matrimonio. No iba a soportar una infidelidad. No se lo merecía. Él tiene las pruebas y supongo que las expondrá en el juicio del divorcio”.

A pesar de que tanto Alejandra como Chris tienen pareja en la vida real, se habría dado el flechazo: “La química entre los protagonistas traspasó la pantalla. Yo me enteré porque Alejandro empezó a avisar a los amigos más cercanos de que el matrimonio entre él y Ale se acababa y que era mejor decir las cosas como son. Me quedé en shock porque era una linda pareja, pero bien dicen por ahí que lo que aparenta, o vemos terceras personas, no es la realidad”.

¿Quién es el esposo de Alejandra Robles Gil?

Alejandra Robles Gil está casada con el piloto Alejandro Domínguez y tienen un matrimonio de casi 9 años y tienen 2 hijos. “Cada quien vive su historia de la mejor manera, pero lo que se veía era una pareja unida. Cada vez que Alejandra tenía un proyecto, su marido dejaba de pilotear para estar más en la casa, y estar al pendiente de los niños. Sobre todo, para que ella se fuera tranquila a trabajar sabiendo que en casa todo estaba bien”.

“En qué momento se rompió todo esto, no lo sé, pero las cosas se ponen cada vez peor”.

Ella es la esposa de Chris Pazcal, Ana Gallo / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo va el divorcio de Alejandra Robles Gil y Alejandro Domínguez?

Se dice que la actriz demandó a su aún esposo por violencia familiar y que las autoridades le pusieron una orden de restricción para no ver a sus hijos. “Sé que quien puso la demanda de divorcio primero fue él. Él es quien decidió poner punto final a esta relación, pero después nos enteramos de que Alejandra contrademandó y las cosas están muy mal. Él solo quiere ver a los pequeños, estar con ellos y que su familia conviva con ellos, pero Alejandra no se los deja ver y, por ley, no puede”.

La estocada final fue que Alejandro apareció en un medio para decir su verdad: “Eso a Alejandra la tiene muy enojada, porque su imagen ante la sociedad y sus compañeros se desmorona. Esto apenas comienza y lo único que le pedimos sus amigos más cercanos es que se preocupen por el bienestar de sus hijos, que son los que realmente valen la pena”, concluyó.

Alejandra Robles Gil y su esposo / Captura de pantalla

¿Cómo se enteró Alejandro Domínguez sobre la infidelidad de Alejandra Robles Gil y qué dijo sobre su divorcio?

Su aún esposo, Alejandro Domínguez, compartió con Javier Ceriani cómo va su separación:



“Al momento sigo siendo esposo de Alejandra Robles Gil. Estamos en un proceso muy doloroso de divorcio”.

“Siempre me quise mantener fuera del medio televisivo... Quise mantener la privacidad de mis hijos y la mía”.

Sobre la infidelidad se limitó a decir esto: “Hay muchos temas que por la gravedad ya son intrascendentes. Son cosas que se tocarán en el juicio, en mi defensa. Por el momento, son cosas que quiero dejar fuera del aire”.

“Pensé que nos íbamos a divorciar de mutuo acuerdo, pero no es así”.

“Me pusieron 2 demandas muy fuertes: Una por abuso sexual y violencia en contra de ella, y otra por violencia mía en contra de mis hijos. No sé si es estrategia de sus abogados o de ella, pero ella la firmó”.

“He cuidado muchísimo a mis hijos. He pedido permisos sin goce de sueldo para cuidarlos, porque los proyectos de Alejandra son muy largos. Yo pedía bajarme de vuelo para cuidar 100% a mis hijos”.

“Se me hace muy bajo que se aproveche de las leyes mexicanas para hacerme un daño. Me pusieron medidas de restricción y lo entiendo, porque la ley es así. Va a ser mi trabajo y el de mis abogados demostrar que todo lo que puso es falso”.

“Encontré brujería en la casa donde vivíamos. Es un libro. Se ve una fecha y el nombre de su mamá. Son escritos de runas antiguas. Me sacan de onda las prácticas que lleva haciendo y me preocupa mucho que mis hijos estén bajo su cuidado”.

Alejandro Domínguez dio a conocer con detalles sobre su separación de Alejandra Robles Gil / Archivo TVNotas / redes sociales

¿Quién es Alejandra robles Gil?

Nacida en la CDMX, estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa

La hemos visto en otros melodramas como: Simplemente María (2016), Imperio de mentiras (2020), Contigo sí (2021), Eternamente amándonos (2023) y actualmente protagoniza Regalo de amor.

Alejandra Robles Gil / Captura de pantalla

¿Quién es Chris Pazcal?

Hijo de la actriz Magda Karina, nieto de la directora Karina Duprez y bisnieto de la primera actriz Magda Guzmán, inició en las novelas en 2018 con Y mañana será otro día.

En 2020 participó en la serie Rubí y al año siguiente en las novelas Fuego ardiente y Diseñando tu amor.

En 2022 fue uno de los villanos en Mi secreto, después vino Fugitivas y este año llegó su primer protagónico con Regalo de amor.

