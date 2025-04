Imelda Tuñón acusada de usar música sin permiso para presentarse en Monterrey; podría enfrentar una nueva demanda

En medio de los problemas legales en los últimos meses con Maribel Guardia por la denuncia que presentó contra Imelda Tuñón por poner en riesgo el bienestar de su nieto, dado el supuesto abuso de sustancias, bebida y fiestas de la joven, la viuda de Julián Figueroa debutó como cantante en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ que se presentó en Monterrey este fin de semana.

El pasado sábado 12 de abril, la joven hizo un homenaje a Selena Quintanilla previo al inicio de la obra de teatro, en la ‘Sultana del norte’. Pese a que se anunció con bombo y platillo, la presentación se vio eclipsada luego de que Imelda salió al escenario sin micrófono y porque su forma de cantar y bailar no gustó del todo a algunas personas.

Además de que esto provocó muchas críticas y hasta comparaciones con Maribel, ahora sale a la luz que Imelda podría enfrentar una nueva demanda por su presentación.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te podría interesar: Olivia Collins renuncia a obra de teatro tras ingreso de Imelda Tuñón ¡por lealtad a Maribel Guardia!

¿Por qué Imelda Tuñón podría enfrentar una nueva demanda?

En una emisión reciente en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani entrevistó a Paty Muñoz, actriz e integrante de ‘Bandidas’, grupo al que perteneció Imelda Tuñón hace algunos años.

Durante la conversación, Paty aseguró que le robaron la música que Imelda utilizó en el show que dio en Monterrey para su lanzamiento como cantante antes de iniciar la obra de teatro, “Soltera, casada, viuda y divorciada” que produce Antonio Escobar.

“Estoy un poquito triste. El medley para el lanzamiento de ‘Bandidas’, ya con nuestras voces grabadas, fue estrenado en el lanzamiento de la señora Imelda Tuñón el sábado por la noche en Monterrey. Llevo un año tratando de relanzar el grupo. Porque ‘Bandidas’ ya tiene nombre, es reconocido por el público”, manifestó entre lágrimas.

Si bien no sabe por qué pasó esa situación, considera injusto que Imelda haya utilizado “su música” sin su autorización y le haya robado sus ideas de música y vestuario.

“Me cuesta trabajo (relanzar el grupo) por envidias y traiciones. La gota que derramó el vaso es que esa señora haya cantado mi música. Estrenó mi medley que teníamos para el lanzamiento de ‘Bandidas’” Paty Muñoz

No te pierdas: Imelda Tuñón rompe acuerdo de restricción que podría complicar su situación legal

Dueña de ‘Bandidas’ asegura que Imelda Tuñón sabía que el arreglo musical no es de ella

Paty Muñoz asegura que nadie, ni siquiera el productor, Antonio Escobar, o la propia Imelda, le pidió permiso para usar su música, por lo que ya está viendo la posibilidad de emprender acciones legales contra Escobar e Imelda.

“Era un homenaje de Selena por parte de ‘Bandidas’. Me boicotean. Este es el colmo. Yo no le he hecho nada a esta señora. Ella escucha, al inicio, en el conteo: “1, 2, 3, 4" y luego dice: ‘Paty Muñoz’. ¿Por qué cantas algo que tú no hiciste? A nosotros nos costaron los arreglos, al productor. No he podido relanzar el grupo por este tipo de cosas”, manifestó.

Y agregó: “Que ella (Imelda) no diga que no se dio cuenta de que estaba cantando con arreglos, que no eran para ella. De hecho, vienen los nombres de todas (en el medley). Bajaron el volumen de nuestras voces. Dejaron los coros. Sabe (Imelda) que no era para ella”.

Tras el testimonio de la artista, Javier Ceriani presentó el comunicado de la persona que habría hecho los arreglos de la música que usó Imelda en su debut en el teatro el “Medley homenaje a Selena”, MDA Music, quien confirma que el material fue utilizado sin la autorización del arreglista, ni de la agrupación ‘Bandidas’.

Para finalizar, entre lágrimas, Paty Muñoz dejó claro que no se rendirá hasta ver a ‘Bandidas’ nuevamente en el escenario, sin importar si eso significa enfrentarse a los sabotajes o “a las viejas rateras” como Imelda.

¿Imelda Tuñón admite haber robado la canción a sus excompañeras de agrupación?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha respondido a las acusaciones de Paty Muñoz de haber robado los arreglos de una canción y la grabación de coros para hacer su lanzamiento como cantante en el escenario de la puesta en escena “Soltera, casada, viuda y divorciada” en Monterrey. Tras ello, y luego de que no llegara este domingo a la función que daría en el teatro en la Ciudad de México, Imelda solo se limitó a decir que se sentía muy feliz por su presentación y culpó al personal del teatro de los “errores” que hubo en el escenario regio.

El productor Antonio Escobar también la defendió: “En Monterrey, teníamos un planteamiento y teníamos muchas cosas que, desafortunadamente, no se cuadraron. Lo que sucedió —no nada más con Imelda sino también con el audio— se nos fueron los micros. Hubo ciertos problemas técnicos que no están en nuestras manos”. Escobar aseguró que el público apoya a Imelda: “El público le aplaudió. El público la quiere. Fue un éxito Imelda y fue un éxito la obra en Monterrey”.

Mira: ¿Reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Actriz dispuesta a “bajar la guardia” con su exnuera