Sofía Rivera Torres estaría embarazada; Eduardo Videgaray volvería a ser padre a los 55 años

De manera sorprendente, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado reveló una noticia que ya está dando de qué hablar: Sofía Rivera Torres de 32 años y Eduardo Videgaray de 55, estarían esperando su primer hijo en común.

Alvarado hizo la revelación en su canal de YouTube donde dijo: “Se dice, se rumora que Sofía Rivera Torres ya está embarazada. ¡Felicidades, qué buena noticia!”

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: Su sueño de ser padres

Desde su boda en 2020, Sofía y Eduardo tenían claro que querían ampliar la familia, pero los compromisos profesionales de ella, principalmente su participación en telenovelas y otros proyectos como ‘La casa de los famosos México’, retrasaron esos planes. En varias entrevistas, los dos habían dejado claro que el deseo de tener hijos estaba en su lista de prioridades, pero el momento adecuado no parecía llegar.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray estarían esperando bebé / Instagram

Cabe recordar que Eduardo Videgaray tiene una hija adolescente fruto de su anterior matrimonio del que quedó viudo. El conductor ha dicho que le gustaría ser padre de nuevo y con su sentido del humor ha comentado: “El tiempo pasa y yo no me estoy haciendo más joven, me urge”.

Por su parte, Sofía Rivera Torres, quien ha priorizado su carrera como actriz y conductora siempre había expresado que ser madre era uno de sus mayores anhelos.

Sobre esto, Ana María comentó en su transmisión: “Yo creo que esto va a dar mucha felicidad a la pareja, ella es muy buena mamá con la hija de Videgaray, ha sido muy cercana, ella desde el principio dijo que quería tener hijo y ya viene en camino”.

La relación de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

La relación de Sofía y Eduardo al principio fue comentada por la diferencia de edad de 23 años entre ambos. Sin embargo, la pareja siempre ha defendido que la edad nunca ha sido un obstáculo para su relación.

En julio de este año, surgieron rumores de una posible separación, principalmente alimentados por la distancia que marcó entre ellos el trabajo de Sofía en el programa internacional ‘Amor paradiso’, mismo que condujo en Turquía. No obstante, al regresar a México, Sofía desmintió los rumores y reafirmó su unión con Eduardo e incluso el conductor la alcanzó unos días en aquel país para vivir su amor.

Hasta el momento ni Eduardo Videgaray ni Sofía Rivera Torres han confirmado oficialmente la noticia del embarazo, ni han ofrecido declaraciones al respecto.

