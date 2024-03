Mariana González asegura que Thalí García “inventó” sus acusaciones sobre ‘La casa de los famosos’

En las últimas semanas, Thalí García se ha visto envuelta en polémica por las graves acusaciones que hizo en contra de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Según la actriz, los productores la dr0g4r0n y encerraron en la suite junto a Lupillo Rivera.

Recordemos que García se salió de la casa “sin autorización”. En aquel entonces, la famosa declaró que su familia había sido la principal razón de su decisión, pues no quería afectarlos con la controversia que estaba ocasionando su participación.

Mediante una transmisión en vivo para redes sociales, Thalí no solo mencionó que la obligaron a tomar ansiolíticos, sino que también quieren demandarla por haber “incumplido” su contrato.

“Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me dr0g4r0n. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, expresó Thalí.

A raíz de esto, la celebridad inició un proceso legal en contra de Telemundo y aseguró que su único objetivo es hacer “justicia” por lo sucedido, pues considera injusto que se le obligue a pagar una cifra millonaria, cuando la cadena le habría prometido que su salida de la casa no tendría repercusiones.

“Solo diré una cosa: las leyes de Florida son claras en términos de acoso laboral, o seguimos con nuestra relación contractual o me liquidan mi contrato, pero no pienso pagar una multa millonaria por ir a gritar a la casa. Tengo pruebas de todo. ¿Quieren que lleguemos a las últimas consecuencias?”, expresó en una entrevista exclusiva para TVNotas.

Mariana González desmiente a Thalí García

En un encuentro con la prensa, Mariana González, quien fue la cuarta eliminada del show, sostuvo que Telemundo siempre cuidó a todos los participantes y cree que “muchas de las declaraciones” de Thalí son “inventos”.

“En mi experiencia, yo (no he vivido) nada de eso que ella dice. Yo no puedo hablar de algo que a mí no me sucedió. En realidad, muchas de las cosas (que dice), yo digo que no son verdad”. Mariana González

La esposa de Vicente Fernández Jr. manifestó que la televisora protege la salud mental de los habitantes y contó que solo dan medicamentos a aquellos que los necesitan y siempre con autorización previa.

“Tú tienes con un psicólogo como 500 preguntas. Te cuidan muy bien. No te dan un medicamento que no te hayan recetado. Yo, todos mis medicamentos los llevaba recetados y, si no, no me los daban. Me hacían firmar que, si yo tomaba algo más, una cerveza, hasta el permiso. Entonces, no entiendo qué sucedió”, expresó.

Mariana González aclara si realmente tiene una relación abierta

Durante la conversación, Mariana habló de las declaraciones que dio dentro de la casa sobre la supuesta relación abierta que tiene con su marido. La influencer puntualizó que su matrimonio era monógamo y dijo que simplemente sus palabras se malinterpretaron.

“La palabra fue equivocada. Yo traté de decir que él no era celoso, porque se dio mucho de que decían de que era un enfermo de celos. Entonces, yo dije ‘no, él es muy abierto’, pero en su forma de pensar. No que tenemos una relación abierta, porque no la tenemos”, contó.

Vicente Fernández Jr y Mariana González no tienen una relación abierto / Instagram