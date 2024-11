Karenka rinde homenaje a Ninón Sevilla en “Juana y un amor de tres”

Luego de que un productor intentara estafar a todo el elenco del show “Juana y un amor de tres”, su protagonista Karenka está feliz ya que el viernes 15 de noviembre estrenó en el Foro San Rafael de la CDMX junto con Manuel Landeta, Magaly Chávez, Sergio Zaldivar, La Orquesta de Pérez Prado de Ricardo Peña y más de 10 bailarines.

“Es un homenaje en memoria a Ninón Sevilla, con una exposición de arte objetos y con causa, porque estamos apoyando su fundación y me siento verdaderamente honrada de que su hijo Genarito me esté prestando su ropa para que yo la use. Para cuando yo salga en el escenario, Ninón Sevilla se sienta orgullosa desde el cielo”, comentó Karenka.

Juana y un amor de a tres, Manuel Landeta / @AlexIsunza / TVNotas

Un homenaje a grandes estrellas cubanas

“También Celia Cruz, su manager me dio la autorización para que yo cante ‘Quimbara’, pero la coreografía que hago tiene pasos particulares que hacía Ninón. Vamos a honrar a esas dos grandes estrellas cubanas en ‘Juana y un amor de tres’. Al final, cuando termina el espectáculo y me acerco al público, traeré algo especial de Ninón”, añadió.

Genaro, hijo de la rumbera, habló del vestido que usó Karenka en la conferencia: “Tiene como 50 años más o menos y está muy bien conservado. En esa época se usaba un vestido solo una vez y lo guardabas”.

Además, nos contó cómo han sido estos nueve años de ausencia: “Mi mamá falleció el 1 de enero de 2015. Ha sido bastante difícil, es una herida y un dolor que no tiene tiempo para poder sanar y siempre te vas a acordar, así pase el tiempo”.

@AlexIsunza / TVNotas

Apoyo a la Fundación Ninón Sevilla Internacional A. C.

Karenka continuó: “Cuando Genarito vio que me puse el traje de su mamá en su casa, empezó a llorar. Me dijo: ‘Es muy duro’, en el sentido de que me está viendo con su ropa puesta”.

Un porcentaje de las entradas irá a la Fundación Ninón Sevilla Internacional A. C. Genaro, quien es el líder del grupo musical Trapiche, comentó: “Apoyamos a niños, orfanatos, madres solteras y personas de la tercera edad. Fue un deseo que mi madre tenía desde que llegó a este país y siempre ayudó a las personas más desprotegidas desde su natal Cuba”.

“Vamos a ir por fechas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Los boletos están a la venta en Ticketplanet y en la taquilla del foro. Se van a divertir mucho porque es un espectáculo donde vamos a interactuar con el público y se la van a pasar muy bien”, agregó la también productora.

@AlexIsunza / TVNotas

“Juana y un amor de a tres” boletos

La obra de teatro se presentó el 15 de noviembre en el Foro San Rafael, en dos funciones, viernes 7 y 9:30 pm. Es una obra para mayores de 18 años. En la página Ticketplanet aún no anuncian más fechas.