Adrián Di Monte admite siempre haber sido infiel hasta que conoció a su novia actual

Luego de su escandaloso divorcio de Sandra Itzel, Adrián Di Monte reveló que dejó atrás su pasado y ha vuelto a creer en el amor. Ahora, con su nueva novia, Nuja Amar, desea llegar al altar y tener hijos.

El pasado mes de abril, TVNotas captó a Adrián Di Monte con su nueva novia en un centro comercial, comprando despensa. Notamos que Adrián llenó el carrito de compras, mientras que a su ex, Sandra Itzel, la limitaba hasta con el papel higiénico. El actor y su nueva pareja estuvieron más de una hora comprando cosas. Mientras hacían la fila para pagar, Adrián atendía una llamada.

Ante las declaraciones que hizo Sandra Itzel de lo que vivió al lado del actor, éste afirma que solo le importa su presente.

Adrián Di Monte y su nueva novia / Gil Huerta

Adrian Di Monte revela que ha superando traumas con ayuda de la terapia

Adrian Di Monte reveló en una reciente entrevista en el programa de Yordi Rosado, ‘De noche ya se armó’, que ha superado muchos traumas gracias a la terapia. Este programa se transmite a través del canal Unicable y en su última emisión, Di Monte estuvo acompañado de varios expertos en salud mental.

Durante la entrevista, Di Monte compartió su experiencia de un divorcio complicado: “Específicamente este último año mi vida personal ha sido difícil. Después de estar separado tres años de mi expareja, finalmente ya cada quien por su lado, pero el divorcio legal se acaba de dar hace unos meses y se complicó todo”.

Además, Di Monte habló sobre la importancia de su actual pareja en su proceso de sanación: “Yo encontré a esta mujer maravillosa que llevo ya varios meses con ella... porque cuando encuentras a la persona correcta, te dice ‘oye, tienes que ir a terapia’, ‘tienes que trabajar en ti’, ‘tenemos que tener más comunicación’”.

Adrián Di Monte asegura que ha recibido muchos comentarios de odio / Redes Sociales y TVNotas

El actor también reflexionó sobre sus descubrimientos personales a través de la terapia: “Yo decía, bueno pues hay trabajo, estamos bien, estamos fuertes, todo está bien con mamá, papá, hermana... hay dinero. Es la primera vez en mi vida que miro esa parte de mí y hubo muchas cosas que no me gustaron... con la terapeuta es como llevar un coach al lado tuyo”.

Di Monte destacó el impacto positivo de la terapia en su vida, mencionando que ha cambiado estigmas y actitudes negativas. “He cambiado cosas, estigmas donde yo decía que no podía ser fiel porque me encantan las mujeres. No es que no había conocido a la ideal. Entonces por ella cambié muchas cosas.”

En sus palabras, la terapia ha sido una herramienta invaluable en su proceso de entenderse a sí mismo y convertirse en una mejor persona.

Adrián Di Monte “Aunque en una terapia aprendes muchas cosas y tienes a una persona a tu lado que es muy joven y que dice ‘no pasa nada’, porque ella siempre es muy espiritual y le encanta la psicología y todo. Entonces es un mundo hermoso y fascinante al cual estoy entrando y estoy entendiendo para ser mejor persona”.

