Shakira habría sufrido cotundente traición por parte de una amiga ¡Piqué le fue infiel con ella!

Shakira y Gerard Piqué han acaparado titulares desde que confirmaron su ruptura tras más de una década juntos y dos hijos. Lo anterior ha desatado innumerables controversias en redes sociales, ya que transcendió que el exfutbolista le fue infiel a la barranquillera con su ahora pareja, Clara Chía Martí.

Como era natural, Gerard Piqué se ha vuelto objeto de críticas por la contundente traición hacia la colombiana. Sin embargo, la infidelidad con Clara Chía no habría sido la única, dado que habría existido al menos otra mujer que habría sido la supuesta tercera en discordia, mucho antes que la actual novia de Piqué. ¡Se trataría de una íntima amiga de Shakira!

En medio de la polémica que enredó a Shakira por haberse declarado culpable de un fraude fiscal, por el que pagó más de 7 millones de euros para evitar la cárcel, surgió más información sobre los amoríos del padre de sus hijos, cuando aún estaban juntos.

De acuerdo con información de Chisme no like, Clara Chía no fue la única amante del catalán, sino que mucho antes, Piqué habría tenido un encuentro íntimo con la coach y amiga de Shakira, Anna Kaiser.

Según el medio, Anna y la colombiana eran tan amigas que, incluso, ella se quedaba a dormir en la casa que compartían Shakira y Gerard. No obstante, la traición se dio cuando la cantante se presentó en el Super Bowl 2020.

Y es que Piqué habría aprovechado la ausencia de Shakira para salir a un bar con sus amigos, lugar al cual presuntamente Kaiser asistió y no solo habría besado a Gerard, sino que también mantuvieron relaciones. Lo anterior le habría dolido en sobre manera a la colombiana, dado que no se esperaría esta traición de su íntima amiga.

Así lo dijeron en Chisme no like:

Al momento, Piqué no se ha pronunciado ante estos señalamientos, aunque, probablemente, el atleta brindaría un poco de lo que sería su versión, así como lo ha hecho recientemente en cuanto a su ruptura con Shakira.

Incluso, el catalán ventiló lo que es su vida íntima con Clara Chía. Dio a entender que Shakira no lo habría hecho feliz en ese aspeco.

Aunque, Shakira no se quedó callada y le habría respondido contundentemente.

