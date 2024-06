Mario Bautista confirma que no hay romance con Karol Sevilla: “Una gran amiga”

Desde hace un tiempo, tras conocerse que Karol Sevilla había vuelto a la soltería, la actriz y cantante comenzó a ser vista frecuentemente con Mario Bautista. Primero, TVNotas los captó muy cercanos y cariñosos en un restaurante de la Ciudad de México. Luego, la pareja asistió a uno de los conciertos de RBD en la misma ciudad, donde fueron vistos disfrutando del evento juntos.

Poco después, se reveló que ambos estaban trabajando en una colaboración para el tema ‘Anónimo’, lanzado a principios de marzo.

Captamos a Karol Sevilla y Mario Bautista muy románticos en un restaurante de la CDMX / Instagram/ TVNotas

Karol Sevilla y Mario Bautista desataron rumores de romance

Karol y Mario comenzaron a compartir diversos momentos en redes sociales, lo que dejó a muchos intrigados sobre si había algo más que una amistad o una simple colaboración. En uno de los clips compartidos en sus historias, Bautista incluso le roba un beso a Karol.

Mario Bautista aclaró la situación en el programa ‘Hoy’. En la sección de la alberca de pelotas, el cantante habló de Karol a petición de Marie Claire Harp, quien le preguntó si había un romance con la actriz y cantante.

“Karol es una gran amiga, nos queremos mucho, yo la quiero demasiado. Es una mujer con una energía increíble, siempre está feliz. Nos reunimos para platicar de la vida y le platiqué acerca de esta canción ‘Anónimo’”, comentó Bautista.

Mario Bautista presume conexión especial con Karol Sevilla

Marie Claire Harp, decepcionada con la respuesta, comentó: “Yo pensé que eran novios”.

Bautista respondió: “Nos queremos mucho. La verdad, con Karol es increíble la sinergia, creo que no es necesario ser pareja de alguien para conectar. Yo veo la vida así: imagínate que la vida es un jardín y Karol es una flor muy hermosa de ese jardín. Cuando me cruzo con esa flor, la pasamos increíble y me divierto como si fuéramos confidentes, pero no voy a arrancarla porque al momento que quiero poseerla la corto y no es la misma flor”.

Con estas declaraciones, Mario Bautista dejó claro que, aunque tienen una relación muy cercana y especial, no hay un romance entre ellos.

