Protagonistas de la serie Dinastía Casillas al borde de la muerte en el final de la grabación: ¿Qué sucedió?

El final de la grabación de la primera temporada de la serie Dinastía Casillas, que arrancó apenas en octubre transmitida por Telemundo, puso en peligro la vida de algunos de sus protagonistas.

¿Por qué los actores de la serie Dinastía Casillas estuvieron al borde de la muerte?

De acuerdo con testigos de los acontecimientos, líderes de la producción, spin off de la exitosa El señor de los cielos, lograron evitar tragedias al tomar medidas con el equipo de choferes del talento, ya que una parte, en estado de ebriedad, intentó transportar a actores por carretera.

Todo tuvo lugar el pasado sábado 25 de octubre, en el Rancho Atalaya, en el pueblo de Nopaltepec, nos refiere uno de los entrevistados. “ Ese día fue el final de las grabaciones y, entre los ánimos de alegría porque se culminaban 6 meses de duro trabajo, algunos actores empezaron a celebrar con unos tragos . Ellos podían hacerlo porque ya habían terminado sus escenas y no tenían que manejar. Lo malo fue que parte del equipo de drivers (conductores) empezó también a beber y a pasar un buen rato”.

“Quienes vivieron momentos de tensión y preocupación fueron los actores Gonzalo Vega Jr. y Jesusa Ochoa. Tras su llamado, ambos se percataron de la conducción errática de su chofer apenas el vehículo tomaba la carretera México-Pirámides”.

Ellos se espantaron al notar que el chofer estaba borracho y le pidieron que regresara al rancho, pero ante la brusca negativa del conductor, llamaron a alguien de la producción, quien le pidió al chofer regresar en ese instante. Inmediatamente fueron convocados todos los choferes y se les hizo un test de alcoholemia, y pues resultó que casi la mitad, alrededor de 6, salieron positivos con niveles que no les permitían conducir. Fuente de TVNotas

El equipo de producción, tras esta desafortunada situación, debió reorganizar la transportación tanto de dichos actores como de otra parte del elenco que también había grabado sus últimas escenas. “Fuera de que Gonzalo y Jesusa pasaron un muy mal momento, no tomaron represalias con nadie, pero la situación empañó el cierre de la primera temporada”, comentó otro de los testigos.

Gonzalo encarna a “Paco Moreno”, un jardinero de Iguala que, pese a ser una buena persona, por una deuda se ve forzado a trabajar en el mundo del narco.

Jesusa Ochoa y Gonzalo Vega JR al borde de la muerte en grabación / Internet

¿Qué accidente sufrió el actor Raúl Méndez en el set de grabación?

Otra de nuestras fuentes precisó que días antes también sucedió otro acontecimiento, que derivó en un accidente

con el actor Raúl Méndez, quien encarna al personaje “Víctor Casillas” (‘Chacorta’).

“Lo de Raúl Méndez fue por un retraso en la llegada de los dobles de acción (stunts). Él había estado grabando antes otras escenas, estaba cansado y quería irse. Tenía 2 horas esperando para grabar escenas de unas caídas. Como no llegaban los dobles, él dijo que las haría, que sabía caer porque ya había hecho algunas películas de acción”.

Lamentablemente, Méndez, sostiene el informante, ensayó muy bien, pero a la hora de grabar cayó mal y se fracturó un brazo, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital en Miami, donde le colocaron unos clavos.

“Y algo que no fue bien visto por algunos fue que cuando llegaron los dobles y vieron la grabación del accidente, en lugar de sentir algo de responsabilidad, criticaron al actor, diciendo que muchos de ellos siempre minimizan su trabajo y que eso que le pasó fue por falta de preparación”.

Tras aplicar medidas correctivas y reajustes en la producción, la mayor parte del equipo de la serie realizó una fiesta en un lugar del Centro de la CDMX, en la que, ahora sí, todos se divirtieron y pasaron un gran momento.

Raúl Méndez actor de El señor de los cielos, tuvo un accidente / Internet

¿De qué trata la serie Dinastía Casillas?

La serie es spin-off de El Señor de los cielos .



Acaba de estrenarse por la señal de Telemundo.



Los protagonistas son: Iván Arana, Isabela Castillo, María Fernanda Yepes, Raúl Méndez, Ianis Guerrero, Ximena González Rubio, Plutarco Haza, Roberto Sosa, Gonzalo Vega Jr. y Jesusa Ochoa, entre otros.



El hilo conductor de Dinastía Casillas es la inesperada desaparición de “Aurelio Casillas” (Rafael Amaya, quien no sale en esta serie), lo que da paso al mando del clan por parte de “Ismael” (Iván Arana), que busca defender el imperio familiar con métodos incluso más violentos que su antecesor.

