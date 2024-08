Nicola enfurece otra vez con Agustín, quien lo culpó de no enviarle ropa a ‘La casa de los famosos México’

Agustín Fernández y Nicola Porcella se encuentran nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, debido a un conflicto relacionado con la vestimenta de Agustín en el reality ‘La casa de los famosos México’.

Todo comenzó cuando Agustín Fernández reveló que Porcella no cumplió con enviarle ropa para el programa, tal como habían acordado.

“Quedamos en miércoles y domingo que me iban a mandar, y nada, ni un día. Ni miércoles, ni domingo, ni nunca, no apareció”, declaró Agustín, expresando su frustración.

La situación se complicó cuando Agustín nombró a Kike Hernández como el diseñador que supuestamente debía encargarse de su imagen, pero hasta la fecha, según Fernández, no había cumplido con su promesa.

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción de Nicola Porcella, quien se pronunció a través de su canal de difusión en Instagram para aclarar la situación. Según Porcella, ningún diseñador quiere vestir a Fernández.

Nicola desmiente a Agustín Fernández

Nicola explicó que aunque él se comprometió a colaborar, los diseñadores no desean que Agustín luzca sus prendas. Además, acusó a Fernández de querer que su club de fans pague por su vestimenta, como aparentemente ha sucedido en otras ocasiones

“Kike no quería vestir a Agustín, porque sí, a Agustín le pusieron tres diseñadores y él no quería pagar ninguno. Me imagino que quería que sus fans lo paguen, como siempre”.

Nicola

Nicola se de defiende de acusaciones de Agustín

Porcella también afirmó que nunca dejó solo a Agustín y que incluso rogó a Kike Hernández que lo vistiera, dado que Fernández estaba desesperado en el último día antes del programa. A pesar de los esfuerzos de Nicola, los diseñadores se negaron a vestir a Fernández y solo una marca aceptó.

“Lo vistió la marca Furor, pero Agustín no agarró los trajes que mandó su mánager”, señaló Porcella, agregando que la ropa que Agustín mencionó sí fue pagada, pero que Fernández la utilizó en momentos inadecuados.

Finalmente, Nicola aclaró que ha sido un buen amigo, apoyando a Agustín y a Kike Hernández en este proceso, pero subrayó que nadie trabaja gratis y que, a pesar de sus intentos, los diseñadores no desean asociarse con la imagen de Fernández.

Porcella lamentó que, en lugar de disfrutar de sus logros profesionales, se ve involucrado en situaciones tensas debido a las acusaciones en su contra en ‘La casa de los famosos México’. Además demostró que tiene los trajes que Agustín que sí le enviaron, pero él no quiso utilizar.

“Sus fans le habrán dicho, ‘no tranquilo, van a querer trabajar gratis para ti’. No es así. La gente necesita trabajar. Kike no va a hacer el trabajo gratis, yo le pago a Kike siendo amigo mío. Y bueno, estas cosas molestan porque estoy otra vez metido en cosas que no tengo nada que ver, que solo traté de ayudar. Hubiera dejado que todo siga igual”, finalizó Nicola.

