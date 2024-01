Paola Villalobos está feliz de integrarse a la próxima temporada de El señor de los cielos

Paola Villalobos está muy contenta por arrancar este 2024 con trabajo, ya que tendrá un papel especial en la serie El señor de los cielos, con el personaje de “La Salada”. Además, tiene varias propuestas para hacer cine en Estados Unidos.

La guapa actriz comentó cómo se siente de comenzar este año con mucho trabajo: “Lo estoy haciendo con el pie derecho. La primera propuesta fue esta serie con el personaje de La Salada, en la temporada 9, y con posibilidades de continuar en la siguiente. Todavía no puedo hablar mucho, pero van a pasar cosas que marcarán la historia”.

También dijo que este personaje ha causado mucha polémica en redes sociales: “Cuando se enteraron y vieron que estábamos grabando las escenas con este personaje, se dieron muchas especulaciones en redes sociales... Según dicen que sería la nueva novia de Aurelio, de que será una buchona, etc. Pero todavía no puedo decir nada. Sin embargo, me siento agradecida por esta oportunidad y estar en una serie de las más importantes en la televisión hispana”.

Sobre cómo fue el proceso de selección para entrar, relató: “Hice el casting a principios de mes, y a la semana me hablaron (me dijeron) que me quedé y que ya necesitan que fuera a grabar las escenas. Yo no esperaba que me hablaran tan pronto. Sin embargo, me siento bendecida y agradecida con Dios y con la vida por esta oportunidad”.

Paola Villalobos tiene otros proyectos en puerta

La también conductora comentó que tiene varios proyectos bajo el brazo: “Primero Dios, el próximo mes comienzo a grabar un proyecto de televisión. Pronto les daré más información. También estreno una película en Estados Unidos y estuve como modelo en un video con Thalía en el género de música regional mexicano. Yo muy contenta por todas las puertas que se me están abriendo”.

Paola nunca se imaginó le llegarían tantas oportunidades: “Esta carrera es de picar piedra, a pesar de que me desconecté un ratito, ahora que regresé, varios productores me han hablado para que trabaje con ellos. Eso habla bien de ti y de tu trabajo. Algo estoy haciendo bien y por eso me invitan a trabajar con ellos, ahorita estoy recibiendo otras propuestas para más proyectos”.

Acerca de las expectativas que tiene respecto a las propuestas que está recibiendo, comentó: “Mi objetivo lo estoy alcanzando poco a poco... de internacionalizarme. Lo había tenido desde chiquita, pero ahora lo voy viendo materializado y es cuando digo: estoy haciendo las cosas bien, sigamos por ese camino con disciplina, trabajo, responsabilidad y profesionalismo”, concluyó.

¿Quién es Paola Villalobos?

Paola Villalobos es una conductora y actriz mexicana, que debutó como en el 2014 siendo presentadora de Furia Musical y después condujo varios eventos de música regional mexicana. Ha participado en algunos programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Sin miedo a la verdad.

