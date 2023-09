Exparticipantes del reality Los 50 protagonizan fuerte encontronazo; ¡casi llegan a los golpes!

Beta dio a conocer, a través de sus redes sociales, que Rafael lo buscó para ofrecerle disculpas por lo sucedido.

La gran final del reality de Telemundo, Los 50, tuvo lugar el pasado 25 de septiembre. Por decisión del público, Ana Parra se coronó como la indiscutible ganadora, y se llevó a casa 347,560 mil dólares. Sin embargo, las enemistades, así como controversias, no se hicieron esperar, ni siquiera horas antes de la gran final.

La mayoría de los exjugadores se dieron cita en el foro de empresa de Miami, para así conocer quién se llevaría el triunfo a casa. No obstante, los roces se dieron a notar rápidamente.

Ana Parra ganadora de los 50 / Redes Sociales

Tal fue el caso de Beta Mejía, deportista colombiano, quien protagonizó un fuerte encontronazo contra uno de los casi finalistas, Rafael Nieves, actor mexicano, en camerinos.

Al parecer, ambos traían rencillas desde que compitieron en el reality, dado que el colombiano siempre dejó claro que salió del concurso por culpa de Rafael y su pareja, Julia Gama.

Por ello, a su reencuentro, previo a iniciar la última emisión, Beta chocó, aparentemente a propósito, contra Rafael y él rápidamente reaccionó.

Así fue el polémico momento:

Los ánimos se encendieron y ambos se lanzaron a los golpes. Los que se encontraban en medio tuvieron que separarlos. Pese a que el incómodo momento no llegó a más, sí dejaron preocupados a la mayoría. Tanto que pidieron auxilio a la producción.

Rafael Nieves le pide disculpas a Beta tras encontronazo

Luego de que culminó el evento, Beta compartió a sus seguidores, a través de su cuenta oficial de Instagram, que Nieves le pidió disculpas por el encontronazo que protagonizaron.

“Espero solo hablar una vez del tema. La verdad es que sí me calenté, me molesté. Ustedes vieron todo. La verdad el hombre se acercó. Me pidió disculpas. No me lo esperaba honestamente”, dijo Beta.

Agregó: “Pensé que iba a pasar algo, pero se me acercó. Me pidió disculpas, todo bien. Para pelear se necesitan dos. Unas disculpas siempre son bien recibidas”, concluyó.

Rafael Nieves no se ha pronunciado respecto a esta polémica. No obstante, se espera que dé su versión de los hechos.

Usuarios en redes sociales consideraron que el pleito fue actuado. Sin embargo, muchos negaron esta opción, dado que, de ser así, no hubieran pedido ayuda.