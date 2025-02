Actriz sufre un disparo en el ojo y sobrevive para contarlo

La actriz de Disney Chanel, Christy Carlson Romano sufrió un fuerte accidente durante la fiesta de su esposo Brendan Rooney. La actriz de 40 años reveló que organizó una fiesta en honor a su marido, pero lo que comenzó como una celebración terminó en una tragedia.

Mientras disfrutaban de una actividad de tiro de palomas de arcilla, la actriz de 40 años fue alcanzada por un disparo accidental en el ojo. Lo que comenzó como un día de diversión terminó en angustia y preocupación.

A pesar del gran susto, sobrevivió para contarlo.Más recuperada, pero aún con las heridas visibles, Christy decidió compartir su experiencia a través de sus redes sociales. En un video detalló el fatídico momento en el que estuvo a punto de perder su ojo e incluso la vida.

La actriz relató que el incidente ocurrió el pasado viernes 7 de febrero, mientras algunos invitados participaban en la actividad de tiro. Explicó que este juego formaba parte del regalo para su esposo, pero nunca imaginó que acabaría en una situación tan peligrosa.

Christy Carlson revela el fuerte accidente que casi la deja ciega o sin vida

“Ayer fue el cumpleaños de mi marido y lo llevé a disparar palomas de arcilla como regalo. Hubo otra fiesta con nosotros y dispararon inseguramente en la dirección equivocada y me dispararon en la cara. Recibí el disparo en el ojo. No fue nada divertido”, expresó con y afirmó que está: “sana y salva”.

Durante su relato, reveló que todavía tiene fragmentos de bala en su ojo y en la frente. Lamentablemente, los médicos han determinado que es demasiado arriesgado intervenir quirúrgicamente en este momento. “Parece que habrá que esperar a que pase un tiempo y todo se asiente”, comentó.

Por ahora, los doctores continuarán monitoreándola, pero lo más importante es que su vista no se ha visto afectada. La actriz recordó que el disparo se produjo cuando uno de los invitados, de forma irresponsable, disparó en la dirección equivocada.

“Recibí el impacto en cinco lugares, uno a menos de una pulgada del centro del ojo”, explicó.

Por fortuna, el peor escenario no ocurrió y Christy se encuentra en proceso de recuperación. En su video, agradeció la rápida respuesta de los servicios médicos y la pronta reacción de su esposo, quien “rápidamente reaccionó, me asistió y me llevó de inmediato al hospital”.

Christy finalizó su publicación con un mensaje reflexivo, asegurando que “vio su vida pasar frente a sus ojos”, por lo que se siente profundamente agradecida de seguir viva.

Christy Carlson, actriz que recibió disparo en el ojo, recibe emotivo mensaje de su esposo

Brendan Rooney, su esposo y padre de sus dos hijas, no tardó en expresar su amor y admiración por ella. En respuesta al video, le dedicó un conmovedor mensaje:

“Eres la mujer más valiente, fuerte, estoica que jamás he conocido. Estoy tan agradecido de que estés viva. Tan agradecido de que seas la madre de nuestras hijas. No sabría qué hacer sin ti. Te amo más que a la vida”.

Paris Hilton reacción a la publicación y envío sus deseos de pronta recuperación a Christy.

Christy Carlson Romano comparte la herida en su ojo tras disparo. / Instagram:@thechristycarlsonroman

¿Quién es Christy Carlson Romano?

Christy Carlson Romano es una actriz reconocida por sus papeles en producciones de Disney. Interpretó a Ren Stevens en ‘Even Stevens’, fue la voz de Kim Possible en la serie homónima y dio vida a:

Jackie Dorsey en ‘The cutting edge 2': ‘Buscando el oro’.

Además, prestó su voz a Yuffie Kisaragi en ‘Kingdom hearts’ y

‘Final fantasy VI: Advent children’.

