Mariana Echeverría revela que está dispuesta convertirse en madre otra vez ¿La adopción es una opción?

Mariana Echeverría tuvo un encuentro con la prensa recientemente en las inmediaciones de Televisa y compartió que ha dejando en las manos de Dios convertirse en madre madre nuevamente.

Recordemos que la conductora tuvo la lamentable pérdida de dos embarazos este año. El primero ocurrió en febrero cuando tenía seis semanas de gestación. Posteriormente, en el mes julio, la presentadora anunció con alegría que estaba nuevamente embarazada. Sin embargo, tiempo despues, lamentablemente informó que su bebé había dejado de crecer y lo perdió: “El bebé nunca salió de mi placenta, ni siquiera tuve cólicos, molestia, sangrado, nada; el bebé dejó de crecer y evolucionar”.

Así dio a conocer la lamentable noticia. / Instagram: @marianaecheve

A pesar de los momentos complicados que ha vivido la presentadora, no pierde la esperanza de darle un hermanito a su hijo.

Mariana Echeverría “Los planes de Dios son perfectos, él sabe porqué hace las cosas. Tengo el apoyo de mi esposo y tengo un hijo adorado. Tengo la fortuna de ser madre, que es lo que quería”.

Mariana confesó que debido a su edad ya no puede congelar óvulos como muchas famosas lo han hecho.

“A mí ya se me pasó la edad para congelar óvulos y por la situación que he tenido. Ya tengo otros planes. Voy a intentarlo (volverme a embarazar) y si ya Dios dice “no”. Hasta ahí me quedo”. Mariana Echeverría

Mariana Echeverría asegura que la adopción es muy complicada

La actriz detalló que no ve como una opción la adopción, ya que considera que el proceso es muy complicado y lo compara con adoptar un perro. Señala que no sabrías qué traumas tiene, aunque no habla de los posibles problemas que podría tener un hijo biológico de quien los padres también desconocen su situación antes de nacer.

Mariana Echeverría “Sí me había pasado por la mente, pero la adopción es bien complicada. Tengo amigos que han tenido adopciones, que al final la madre alimenta al bebé de todo. Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños porque los quería morder. Entonces, no sabes los traumas que puede tener un niño. No lo descarto, pero sí sé que es un proceso muy complicado que tendría que entenderlo, platicarlo, pero no estoy negada”.

Mariana Echeverría y el portero del América, Óscar Jiménez están casados desde el 2019. / Instagram: @marianaecheve

Respecto a la posibilidad de recurrir a la gestión subrogada mencionó: “Sí, es opción, pero no lo haría. Tampoco arriesgaría a una madre (a tener un hijo) y luego quitárselo, porque no me imagino el dolor que puede ser. A mi parecer no lo haría porque el vínculo entre la madre y el hijo es extraordinario, regalar a tu hijo por dinero, no lo sé, no estoy en contra, pero no entra en mis posibilidades de hacer eso. Yo valoro mucho la maternidad”.

Con estas fuertes declaraciones, la integrante de “Me caigo de risa”, dejó en claro que para el 2024 volverá a intentar embarazarse una vez más y si no se logra, por el momento, no considera otras opciones para intentar hacer crecer a su familia.

