Nieta de Alicia Matías Teodoro sería trasladada a Estados Unidos tras explosión de pipa en Iztapalapa

Una de las historias que más conmovieron tras la reciente explosión de una pipa de gas en Iztapalapa fue la de Alicia Matías Teodoro, que cubrió con su cuerpo a su nieta, quien apenas tenía unos pocos meses de nacida, para protegerla de las llamas.

Desafortunadamente, la mujer murió poco después de los hechos por la gravedad de sus lesiones. No obstante, la nieta de Alicia Matías Teodoro está viva y siendo atendida en la unidad de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Alicia Matías Teodoro y su nieta / Redes sociales

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre, a las 2:30 pm aproximadamente, un camión que transportaba cerca de 50 mil litros de gas se volcó y explotó en Iztapalapa. A través de redes sociales, circularon videos de los afectados llegando a hospitales o simplemente pidiendo ayuda a la gente.

Uno de los casos que más conmocionó a la población fue el de Alicia Matías Teodoro, una mujer que estaba cuidando a su nieta y que, al ver las llamas, no dudó en cubrirla con su cuerpo. Aunque esto no evitó que la menor sufriera lesiones, sí disminuyó el impacto, lo que le salvó la vida.

Mientras que la pequeña fue llevada al Centro Médico Nacional Siglo XXI, la mujer fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde falleció el pasado 12 de septiembre.

Tras el deceso de Alicia, muchos se han preguntado qué ha pasado con la niña que, hasta donde se tiene reporte, sigue siendo atendida en el hospital y, hace poco, se planteó la posibilidad de que fuera trasladada a Estados Unidos para su atención.

Alicia Matías Teodoro / Redes sociales

¿Cómo está la nieta de Alicia Matías Teodoro hoy 13 de septiembre de 2025?

Sandra Barajas, hermana de Alicia Matías Teodoro, confirmó en una entrevista reciente con la prensa que la bebé se encuentra estable y sedada tras una operación que le tuvieron que realizar.

Mencionó también que su sobrina podría tener otra cirugía el lunes 15 de septiembre para tratar las quemaduras que sufrió y mencionó que, en caso de que los médicos crean pertinente, se aceptará la propuesta de la Fundación Michou y Mau para que la menor sea trasladada a un hospital de Texas, Estados Unidos.

Hermana de Alicia Matías Teodoro “Sí, la aceptaremos. Si los médicos creen que es prudente, sí, la aceptaremos. El mérito de mi hermana no lo dejaríamos sin hacer, porque ella luchó para que esa bebé estuviera bien, y si nosotros no aceptáramos eso, por cuestión propia, no por cuestión médica, estaríamos en contra de lo que ella estaba tratando de hacer con la niña”

Asimismo, aplaudió el esfuerzo que están haciendo los médicos para que la pequeña no sufra. Incluso, señaló que se están buscando sedantes más fuertes, ya que, si la niña despierta, podría sufrir un “dolor descomunal”.

Hermana de Alicia Matías Teodoro / Redes sociales

¿Cuándo se realizó el funeral de Alicia Matías Teodoro, víctima de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

Hoy 13 de septiembre, se realizó el funeral de Alicia Matías Teodoro, quien ha sido apodada en redes sociales como ‘la abuelita heroína’, en el municipio de Los Reyes Aquiquilpan.

Entre flores y aplausos, familiares como allegados a la mujer asistieron para darle el último adiós. La hermana de Alicia, Sandra Barajas, pidió respeto y privacidad ante estos momentos tan difíciles.

“Ahorita estoy enfocada en darle el último adiós a mi hermana. Les pido mucho respeto, yo los voy a atender. Pido que respeten el área de velación de mi hermana, que no me aborden a mis sobrinas. Tienen el dolor a flor de piel”, expresó ante los medios.

