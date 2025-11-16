Filtran al quinto eliminado La granja VIP hoy 16 de noviembre, ¡cambian los nominados de última hora!

La quinta semana de La granja VIP llegó con uno de los giros más comentados hasta ahora, luego de que el famoso “viernes de traición” moviera por completo la placa de nominados rumbo a la gala de eliminación del 16 de noviembre. La salida inesperada de Lis Vega de la lista, la entrada de Alfredo Adame y la inclusión de César Doroteo como parte de las nuevas reglas del reality han generado una fuerte conversación entre los seguidores, quienes se mantienen pendientes de cada actualización de los votos.

Te puede interesar: ¿Teo abandonará La granja VIP por culpa de Eleazar Gómez?: “Ya me harté”

¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 11 de noviembre? ¡El duelo estuvo intenso! / La granja VIP

¿Cómo quedó finalmente la placa de nominados de La granja VIP tras el “viernes de traición”?

La semana de La granja VIP comenzó con la placa original formada después de las nominaciones, donde Sergio Mayer Mori aparecía entre los posibles eliminados. Sin embargo, tras ganar el juego de salvación, el actor logró salir de la lista, dejando a Eleazar Gómez en su lugar. Con esto, el panorama parecía estable, pero la dinámica del viernes cambiaría por completo el rumbo.

Fue esa noche cuando Sergio Mayer Mori tomó la decisión de sacar a Lis Vega de la placa para agregar a Alfredo Adame como nuevo nominado. La modificación generó inmediatamente reacciones entre los seguidores del reality, pero la sorpresa mayor llegó con la implementación de una nueva regla: como “traicionado”, Adame tenía derecho a sumar a otro participante a la lista de nominados.

La producción especificó que Alfredo Adame podía elegir a cualquier granjero, excepto a quienes tenían inmunidad esa semana: Fabiola, Sergio Mayer Mori y Quique Maya Goyta. El conductor decidió añadir a César Doroteo, dejando finalmente una placa compuesta por cuatro habitantes: Eleazar Gómez, Manola Diez, Alfredo Adame y César Doroteo.

Además, se informó un detalle clave sobre los votos previos: debido al movimiento en la placa, los votos acumulados por Lis Vega serían transferidos de manera equitativa tanto a Adame como a César Doroteo, lo que aseguraría que ambos ingresaran en igualdad de condiciones respecto al avance que ella llevaba durante la semana. De esa forma, los porcentajes quedarían nivelados para enfrentar la votación final de este domingo.

Te puede interesar: ¿Ferka se reúne con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori, para “hundirlo” en La granja VIP? Esto pasó

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo van las votaciones HOY, 16 de noviembre, en La granja VIP?

De acuerdo con los datos compartidos por Vaya Vaya en su encuesta de Facebook, la cual superó los 16 mil votos en su primera hora de publicación y actualmente rebasa los 45 mil, las preferencias del público muestran una contienda cerrada entre tres de los nominados de La granja VIP. Aunque esta encuesta no representa los resultados oficiales, funciona como un parámetro aproximado para conocer la tendencia del público antes de que se contabilicen los votos definitivos.

Estos son los porcentajes registrados en la encuesta:

César Doroteo: 32%

Eleazar Gómez: 25%

Alfredo Adame: 23%

Manola Diez: 20%

La diferencia entre los participantes es mínima, lo que mantiene activa a la audiencia antes de la gala de eliminación. Hasta el momento, César Doroteo encabeza la lista como el favorito para quedarse una semana más, mientras que la votación entre Eleazar Gómez y Alfredo Adame está prácticamente empatada. Por su parte, Manola Diez se encuentra en el último lugar de la encuesta, aunque aún restan horas para que el público pueda enviar votos oficiales en la plataforma de La granja VIP.

Como cada semana, la votación seguirá abierta hasta que se anuncie en vivo el cierre. La producción ha recordado que la única vía válida para salvar a un participante es a través de la sección oficial de TV Azteca, por lo que los seguidores deberán permanecer atentos si desean asegurar la permanencia de su favorito.

Te puede interesar: Eleazar Gómez consideró injusto su encarcelamiento y Tefi Valenzuela, su ex, responde: “Nunca serás víctima”

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

¿Quién podría ser el quinto eliminado este domingo en La granja VIP?

Con base en la encuesta mencionada y en los porcentajes que se han mantenido a lo largo de la semana, las tendencias apuntan a que la competencia está muy ajustada, especialmente en los tres primeros lugares. La diferencia más marcada, según el sondeo, se encuentra en la parte baja de la tabla, donde Manola Diez acumula el porcentaje más bajo de votos dentro de La granja VIP.

Cabe señalar que estos resultados corresponden únicamente al sondeo de Vaya Vaya, el cual no sustituye los votos oficiales. La producción informó que será hasta la transmisión en vivo cuando se determine la decisión final. En caso de que las tendencias se mantengan de forma similar en la plataforma oficial, Manola podría ser la participante con mayor riesgo de abandonar la competencia este 16 de noviembre.

Te puede interesar: Kim Shantal rompe las reglas en La granja VIP y en redes piden nominación directa, ¿habrá sanción?