Karime Pindter y Wendy Guevara destapan los sueldos de los habitantes de ‘La casa de los famosos México’

Desde el estreno de la primera temporada de La casa de los famosos México, las redes sociales han estado llenas de especulaciones sobre los sueldos de los participantes. Los fans del programa han debatido intensamente sobre cuánto ganan las celebridades por su estancia en La casa. Algunos rumores sugieren que los sueldos varían significativamente según la popularidad y el impacto mediático de cada participante. Por ejemplo, se ha dicho que Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, ganaba alrededor de 90 mil pesos a la semana, mientras que otros participantes menos conocidos recibían sueldos mucho más bajos.

En la segunda temporada, las especulaciones continuaron, con algunos informes sugiriendo que los sueldos habían aumentado debido al éxito del programa.

Según el periodista Alex Kaffie, los sueldos de los participantes de la segunda temporada oscilaban entre 75 mil y 500 mil pesos a la semana, con Mario ‘Mayito’ Bezares supuestamente negociando un contrato de 525 mil pesos semanales. Estas cifras han generado una gran cantidad de comentarios y memes en redes sociales. Ahora los rumores se esclarecen y es Wendy Guevara, Nicola Porcella y Karime Pindter quienes salen a revelarlo todo. ¿Quién gana más? ¡Esto fue lo que dijeron!

¿Cuánto ganan a la semana los participantes de ‘La casa de los famosos México?

En una reciente emisión del programa de YouTube de Karime Pindter, conocido como Karime Kooler, los exparticipantes de La casa de los famosos México, Karime, Nicola Porcella y Wendy Guevara, sorprendieron a sus seguidores al revelar los sueldos que percibieron durante su estancia en el reality show. Además, compartieron información sobre los pagos de otros habitantes de la casa, generando un intenso debate en redes sociales.

Durante la conversación, Karime mencionó que su salario semanal era de 100 mil pesos, mientras que Wendy afirmó haber recibido 95 mil pesos por semana. Ambas expresaron sorpresa al enterarse de que algunos compañeros ganaban menos. Por ejemplo, Nicola quien aseguró que ganaba 80 mil pesos a la semana. Incluso en modo de broma mencionaron que Agustín Fernández el mejor amigo de Nicola, percibía alrededor de 35 mil pesos semanales, lo que llevó a Karime a exclamar: “No seas mam...n” y Nicola rectificó que ganaba lo mismo que él, 80 mil pesos mexicanos.

¿Quiénes fueron los participantes mejor pagados de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Las exparticipantes también compararon sus remuneraciones con las de figuras de otros programas de televisión. Karime comentó: “Son muy buenos (el sueldo que le pagaron), pero te vas con Mayito, o el de Paola, que les pagaban cuatrocientos, quinientos”.

Según ellas, Paola cobraba 350 mil pesos por semana, mientras que Adrián y Mayito ganaban entre 450 mil pesos y 500 mil pesos semanales.

Nicola Porcella por el contrario aseguró que lo que decían no era cierto pues un productor del programa le dijo que no creyera lo que se decía pero Karime y Wendy aseguraron que le dijeron eso porque ganaba menos que todos los demás.

Wendy Guevara asegura que el dinero nunca la impresionó

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, compartió su experiencia al recibir el premio. Aunque reconoció que el dinero fue útil, enfatizó que su mayor emoción fue por el logro personal y la conexión con el público. “Yo estaba más emocionada porque dije, ‘Ay, quiero guardar el maletín que me lo regalen’, nunca me lo regalaron”, confesó.

Añadiendo que creía que otras celebridades podrían eliminarla en cualquier momento como Bárbara Torres: “Me dieron el premio, yo me fui, yo estaba feliz, pero yo estaba sorprendida de... Pues yo haber ganado, dije, '¿Cómo al lado de tanta gente de la televisión tan conocida como Raquel, Bárbara? (era la favorita del público)’ no me sentía segura con... Con Bárbara, yo decía, ‘Bárbara me va a sacar’” finalizó.