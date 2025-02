Wendy Guevara le manda fuerte mensaje a la persona que abusó de ella en su infancia: VIDEO

Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México se ha convertido en un ícono en México y ha ganando gran popularidad, pero sobre todo el cariño del público. Esto, debido al característico humor de ‘la Perdida’. En el 2023, en una entrevista con Yordi Rosado, Wendy reveló que fue víctima de un abuso en su infancia. Sin embargo, en ese momento no dio muchos detalles al respecto.

Ahora, Wendy tuvo una charla con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘El minuto que cambio mi destino sin censura’ en donde profundizó sobre el tema.

Wendy Guevara / Facebook: Wendy Guevara

Wendy Guevara habla del abuso que sufrió cuando era tan solo una niña

Según contó Wendy Guevara todo pasó cuando ella tenía tan solo 10 años de edad y su hermana iba a la secundaria. Uno de los compañeros de la escuela de su hermana abusó de ella. Según relató, la llevó a un terreno baldío, en donde tuvo lugar el lamentable suceso.

La cantante y creadora de contenido comentó que ahora puede hablar del tema sin problema. Aunque en su momento le dio miedo contarle a sus padres, ya pudo soltar todo lo que pasó en su niñez.

“Yo iba en la primaria, y un compañero de la secundaria de mi hermana, él es el que me viola en una noche de un sábado. Me llevó a un terreno baldío. Siempre la gente me dice que lo cuento como sí nada, pero lo cuento muy tranquila y lo puedo platicar abiertamente, porque creo, siento y estoy segura de que ya perdoné al hombre”, comentó Wendy.

Guevara confesó que una de sus tías fue quien la encontró tras el abuso, pero en ese momento tenía miedo que sus padres se enteraran de los sucedido.

“Tenía 10 años y mi tía fue quien me encontró. Tenía más miedo que mi papá se enterara de qué me había pasado eso, y que creyera que yo me había dejado”, reveló Wendy Guevara.

Wendy compartió algunos planes para 2025 ¡y se irá de México! / Instagram

Wendy Guevara revela que ya perdonó a su abusador

Finalmente, Wendy Guevara, quien sigue colaborando con Paola Suárez, pero ya no con Kimberly de ‘las Perdidas’,

le mandó un mensaje a su abusador y aseguró que ya perdonó a la persona que le hizo daño. Además Guevara comentó que a su abusador se lo ha encontrado en múltiples ocasiones y reveló qué fue de él.

“Lo he visto, pero el chico está muy entrado en las drogas, y todo eso. Está mal de la cabeza y vive en la calle”, comentó Wendy Guevara.

La famosa dejó en claro que esa etapa en su vida ya la dejó atrás y ahora se encuentra enfocada en su carrera y sus nuevos proyectos.

