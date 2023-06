LCDLFM: Filtran los sueldos de los integrantes; Wendy es la que menos ganaría

Maxine Woodside destapó la cantidad que las figuras más destacadas y las no tan famosas de La casa de los famosos México

Televisa decidió apostar por un nuevo reality en sus pantallas y actualmente La casa de los famosos México está arrasando con el rating a casi dos semanas de su estreno.

Desde el primer programa se comunicó que el ganador del reality, que ha tenido dos temporadas previas en Estados Unidos con Telemundo, se llevaría 4 millones de pesos como premio al resistir 10 semanas el encierro junto a sus compañeros, en una atmósfera de traiciones, controversias, estrategias, presupuesto limitado para alimentos, entre otras cosas que los ponen al límite.

Y ahora que el reality está dando tanto de qué hablar, Maxine Woodside destapó un aproximado de los sueldos de los participantes del reality, a través de su programa de radio, Todo para la mujer.

“Todo mundo quiere ganar. Son cuatro millones de pesos de premio, más lo que les están pagando por semana, porque les pagan por semana, a unos más que otros, según hayan hecho su contrato”, comenzó a decir la Reina de la Radio.

Fue entonces que Marco Antonio Silva, comentó cuánto sería lo que los habitantes menos conocidos estarían recibiendo por su participación, “Me estaban diciendo que los sueldos, de los más bajitos, de los que no tienen el gran nombre, eran 70 mil pesos semanales, de los que no tienen el gran nombre (reiteró)”.

Maxine entonces corrigió a su reportero y comentó que los integrantes que eran poco conocidos antes de entrar a la casa, en realidad estarían recibiendo 100 mil pesos y también dijo cuánto estarían recibiendo los que sí tenían más fama, “cien mil los que no tienen el gran nombre, de los que tienen más nombre, a lo mejor dos veces más”, indicó.

Maxine Woodside habló de la cantidad semanal que recibirían los habitantes de La casa de los famosos México. / Facebook: La Casa de los Famosos Tv

Bajo esta premisa, Maxine Woodside dijo que el integrante que estaría recibiendo más dinero sería Sergio Mayer, mientras que la que menos estaría ganando sería la influencer, Wendy Guevara de Las perdidas.

“De los que están dentro no creo que nadie haya cobrado 400 mil, o a lo mejor Mayer porque acuérdense que él dijo que no iba porque estaba negociando. Aquí cuando vino, nos dijo, ‘no, yo creo que no voy’, pero estaba negociando”, señaló Woodside.

Y agregó, “quién sabe por cuánto haya firmado Poncho porque no es tan conocido. Es reconocido en las redes pero en la tele no, y Mayer sí es conocido en la tele”.

Por último, Maxine reiteró que contrario a Mayer, Wendy Guevara estaría entre los sueldos más bajos de los habitantes de La casa de los famosos México, pues según dijo la titular de Todo para la mujer, la influencer habría aceptado participar, pero no era una figura conocida en la televisión.

Eso sí, Maxine piensa que a Wendy se le abrirán muchas puertas luego de esta participación en el reality, “pero saliendo de la casa va a ser una estrella y va a poder cobrar lo que quiera”, concluyó.