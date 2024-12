Frida Sofía reaparece luego que Alejandra Guzmán revelara contacto por deceso de Silvia Pinal ¿reconciliadas?

El sensible deceso de Silvia Pinal, el pasado 28 de noviembre, logró un acercamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. La cantante y su hija llevaban varios años distanciadas y, si bien Alejandra siempre se mostró dispuesta a reconciliarse, la joven dejó claro que no quería saber nada de ella.

En entrevista para ‘Despierta América’, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ mencionó que contactar a su hija había sido algo muy “fuerte”, pero sentía que era su deber hacerlo, pues la joven tenía el derecho de darle un último adiós a su abuela.

Alejandra Guzmán “Lo más fuerte fue localizar a Frida. Es su derecho y yo sé que ella la amaba, la amaba con todo su corazón, entonces fue muy fuerte. Nada más ella pudo lograr esa llamada, esa cercanía, ese momento que nunca voy a olvidar”

Si bien se creyó que este hecho lograría la tan esperada reconciliación entre madre e hija, todo indica que, al menos por ahora, esto es imposible, algo que la joven dejó ver en su más reciente publicación en Instagram.

Frida Sofía reaparece en redes sociales tras declaraciones de Alejandra Guzmán sobre su acercamiento

Hace algunas horas, Frida Sofía reapareció en Instagram, pero, lejos de lo que se pudiera pensar, no fue para hablar sobre algo relacionado con su madre o el reciente duelo que pasa su familia materna por el deceso de Silvia Pinal, sino para promocionar sus productos.

En una publicación, la joven mostró el tratamiento facial que se estaba haciendo con su producto e invitó a todos sus fanáticos a adquirirlo.

“Les estaba diciendo que soy la más feliz. Empecé a usar el gel para acné y piel grasa. Ahora ya soy normal combo. A esto se le llaman resultados. No hay mejor look que una piel sana”, expresó.

Internautas reaccionan al video de Frida Sofía

Las reacciones en el video de Frida Sofía fueron variadas. Si bien algunos solo se limitaron a preguntarle sobre sus productos, otros la criticaron por “mostrarse feliz”, a pesar de que no ha pasado ni un mes desde el fallecimiento de su abuela.

Debido a las fuertes críticas de sus detractores, la influencer se vio orillada a limitar los comentarios en sus publicaciones.

Estas son algunas opiniones que se pueden leer en el post:

“Buenos días, Fridita, se ve interesante”

“¿Qué ha pasado con tu madre?”

“Frida, felicidades por tu negocio”

“Deberías reunirte con tu familia, en vez de hablar de tus productos”

“Qué bonito”

“Sigue así”

Cabe resaltar que, hace unos días, la joven también dejó ver que no habría reconciliación familiar. En respuesta a un usuario que le aconsejó que se acercara a su madre para no “perderla”, Frida Sofía simplemente se limitó a escribir: “No se puede perder algo que nunca se tuvo”.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre el deceso de Silvia Pinal?

Tras el deceso de Silvia Pinal, Frida Sofía compartió un video en redes sociales para expresar lo triste que se sentía ante la noticia.

Frida Sofía “Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, que la espera mi hermana Natasha, para recibirla en la gloria de Dios, como la gloria que es y así fue, entonces eso fue lo más bonito de esta desgracia”

Y añadió entre lágrimas: “A veces es mejor solo dejar que las cosas sean, soltar a las personas, no pelear por cierres, no preguntar por explicaciones, no perseguir respuestas y no esperar que la gente entienda de donde vienes”.

