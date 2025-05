Ricardo Pérez revela que podría necesitar una prótesis de rodilla: “Llevo años sin ligamentos”

El comediante Ricardo Pérez, conocido por su pódcast La cotorrisa y su relación con Susana Zabaleta, ha generado preocupación entre sus fans tras confesar un fuerte problema de salud: su rodilla está tan deteriorada que existe la posibilidad de que requiera una prótesis articular.

La noticia surgió luego de ser operado de emergencia por no poder caminar un episodio reciente del pódcast que conduce junto a José Luis Slobotzky, donde, fiel a su estilo, abordó la situación con humor. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y causaron revuelo entre su audiencia, ya que revelan un desgaste físico importante que arrastra desde hace tiempo.

“Se me volteó tan gacho la rodilla que se volvió ‘dorilla’… mi pin** pu** rodilla, la que me ha fallado, resulta que llevaba no sé cuántos años sin ligamentos, entonces ya se puteó bastante…” Ricardo Pérez

Aunque dejó claro que la colocación de la prótesis sería “en el peor de los casos”, explicó que los ligamentos de su rodilla están prácticamente destruidos, lo que ha provocado un dolor crónico y dificultades para moverse.

¿Desde cuándo tiene problemas Ricardo Pérez con la rodilla?

Ricardo reveló que el deterioro de su rodilla no es algo nuevo. Ha enfrentado molestias desde hace años, pero recientemente el malestar se ha intensificado al punto de afectar seriamente su movilidad. Según relató, tras grabar un episodio especial con Grupo Firme, su rodilla dejó de responder por completo.

“Empecé a caminar como Cuasimodo”, bromeó el influencer, describiendo con humor la dificultad con la que se ha estado desplazando durante las últimas semanas. Esta situación ha sido tan compleja que incluso ha tenido que usar un bastón, cortesía del también comediante El Cojo Feliz.

“Sí me lo regaló, neta. Ya me estaba costando mucho caminar. Es que neta me dolía muchísimo”, comentó entre carcajadas, agradecido por el gesto, pero dejando claro que el dolor es real y constante.

¿Qué tratamiento seguirá Ricardo Pérez para evitar la prótesis?

El principal objetivo del equipo médico que atiende al comediante es evitar la colocación de una prótesis, al menos por ahora. Ricardo detalló que próximamente será sometido a una nueva intervención quirúrgica que buscará restaurar la movilidad de la articulación sin recurrir a soluciones definitivas.

“Ahorita van a intentar solucionar todo el cagadero que hay ahí, que llevo tres semanas como Cuasimodo…”, comentó con su característico estilo sarcástico. A pesar de que no compartió detalles sobre la fecha o el tipo de cirugía que se le practicará, dejó en claro que el procedimiento es crucial para definir si podrá recuperar el funcionamiento de su rodilla.

Asimismo, explicó que una prótesis tiene una duración promedio de 15 años, por lo que resultaría poco conveniente tener que programar un reemplazo constante: “Ni modo que esté yo programando cada 15 años mi nueva rodilla”, dijo con humor negro, aunque el trasfondo médico es serio.

