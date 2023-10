Jorge Salinas explica el motivo de su delgadez luego de encender las alarmas entre sus fans

Jorge Salinas ha despertado interés, pero sobretodo preocupación, pues el actor desde hace unos meses ha lucido extremadamente delgado, situación que de inmediato se hizo evidente, pues el galán de telenovelas siempre se caracterizó por tener un cuerpo musculoso.

Cansado de los rumores y especulaciones, el propio histrión ha aclarado a qué se debe su notaria pérdida de peso.

Recientemente, el actor fue interceptado por un reportero del programa El Gordo y La Flaca a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, y sin oportunidad de nada, Jorge Salinas fue cuestionado sobre el radical cambio en su aspecto físico.

Este radical cambio se lo debe únicamente a la disciplina y un estilo de vida más saludable, pues está tratando de recuperar el físico que tenía antes de participar en el melodrama “S.O.S. Me estoy enamorando”, para el que tuvo que ganar varios kilos.

“Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar”, expresó.

Además, dejó claro que no le hará el menor caso a lo que pueda o no decirse de él, pues se siente mejor que nunca: “Yo me siento muy bien. ¿Cómo me ve usted público, que es quien me importa?”, agregó.

También desmintió que se haya sometido a un proceso estético y mucho menos que haya echado mano de medicamentos para perder peso: “Procuré dejar estos medicamentos que estaba yo tomando, los dejé en febrero, y una dieta rigurosa junto con una disciplina absoluta para hacer el deporte”, finalizó.