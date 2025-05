Piqué y Clara Chía son abucheados en un bar ¡Tuvieron que salir escoltados por la policía!

Tras haber superado los rumores de su supuesta separación, Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, vuelven a estar en controversia. En esta ocasión, por el incómodo momento que vivieron en un bar de León, España, donde fueron abucheados y hasta tuvo que intervenir la policía local.

Y es que la pareja, pese a llevar varios años juntos, sigue dando de qué hablar. Muchos siguen sin ver con buenos ojos su relación, pues habría comenzado como una infidelidad a Shakira, quien es la expareja del empresario.

¿Por qué Piqué y Clara Chía fueron abucheados en un bar en España?

De acuerdo con los primeros reportes, Clara Chía y Piqué viajaron a León, España para asistir al partido de futbol entre el FC Andorra y la Cultural Leonesa. Durante su visita, la pareja aprovechó para comer en un bar local.

Si bien intentaron pasar desapercibidos, mucha gente los reconoció y se aglomeraron a las afueras del local. En el video del momento, se puede ver cómo la pareja sale de la propiedad, escoltados por varios elementos de seguridad.

Mientras caminaban hacia la salida, los presentes comenzaron a gritar. Algunos, principalmente fanáticos, decían frases como “Piqué, eres el mejor”, mientras que otros simplemente abucheaban y chiflaban al verlo pasar con su novia.

Cabe destacar que el exfutbolista es accionista mayoritario del FC Andorra, siendo el probable motivo por el que su llegada fue agridulce. Y es que todo parece indicar que los abucheos fueron realizados por los fans del Cultural Leonesa.

Gerard Piqué sale escoltado del restaurante en el que estaba comiendo en el centro de León. pic.twitter.com/7pqAsk78cV — Gonzalo Sánchez 🛶 (@GonzaloSF90) May 24, 2025

¿Qué han dicho Piqué y Clara Chía sobre su abucheo en España?

Hasta el momento, Piqué y Clara Chía no se han pronunciado ante el abucheo que vivieron en León, España. Sin embargo, el suceso fue muy comentado en redes sociales y programas locales de televisión.

Un ejemplo de ello fue ‘Espejo público’, un programa español. Durante una emisión reciente, los conductores lamentaron lo ocurrido y tacharon a los “agitadores” de “maleducados”.

“La rivalidad no está reñida con la falta de educación. No podemos amparar todo en que es un evento deportivo. A mí, sinceramente, que tenga que ser escoltado Piqué en cualquier ciudad, no lo entiendo”, dijo Isabel Rábago.

En tanto que Lorena Vázquez, otra de las presentadoras, mencionó que los dueños del bar decidieron llamar a la policía, ya que, al ver la actitud de muchos comensales, querían evitar que la situación terminara mal.

Por otra parte, en internet, las opiniones han estado polarizadas. Si bien algunos creen que la policía “exageró” al escoltar a la pareja; otros creen que fue lo mejor, argumentado que la pasión por el futbol suele “transformar a la gente”.

¿Clara Chía y Piqué se separaron?

Este hecho llega semanas después de que se especulara sobre una presunta separación entre Piqué y Clara Chía. En su momento, se dijo que la pareja había culminado su relación tras casi tres años juntos.

Varios medios españoles reportaron que el exfutbolista y la joven estaban lidiando con una fuerte crisis en su noviazgo que, presuntamente, comenzó por el viaje que él realizó hace algunos meses a Estados Unidos para convivir con los hijos que tiene con Shakira.

Si bien la pareja no dio declaraciones en aquel entonces, posteriormente se desmintió la noticia. A pesar de su hermetismo, las celebridades han sido captadas juntas en diversas ocasiones, lo que echó por tierra los rumores de su ruptura.

