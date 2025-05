Vica Andrade celebra los XV de su hija con un emotivo homenaje a Memo del Bosque

A casi dos meses de la muerte del productor Memo del Bosque, su familia se vistió de gala para honrar la vida en medio del dolor. Vica Andrade, su esposa organizó una emotiva celebración por los XV años de su hija.

El evento se realizó en un jardín al aire libre, adornado con flores, una elegante pista de baile y un imponente pastel de chocolate de tres pisos con detalles dorados.

Entre los invitados se encontraban familiares, amigos cercanos y figuras del medio como Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, quien dio a conocer las últimas palabras del productor, acompañado de su esposa, Magda Bleizeffer.

La protagonista del festejo lució un vestido negro con delicados detalles en blanco, mientras que Vica impactó con un vestido largo color café y escote en V.

Hermano de Memo del Bosque reacciona a su muerte / IG: @memodelbosquetv

Vica Andrade bailó el vals con su hija

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando madre e hija bailaron tomadas de la mano el tema ‘Never enough’, del musical ‘The greatest showman’. En ese instante, las lágrimas no se hicieron esperar.

La joven, aparentemente conmovida, se limpió las lágrimas rostro mientras se fundía en un abrazo con su madre. Y es que tradicionalmente, ese primer baile suele estar reservado para el padre. Sin embargo, esta vez fue Vica quien ocupó ese lugar.

“Desde el cielo Memo está feliz”, se leía en una de las historias compartidas por Andrade en Instagram.

Vica Andrade festeja los xv de su hija, quien celebra su primer cumpleaños sin Memo del Bosque. / Instagram

Recuerdan a Memo del Bosque en los XV de su hija

El festejo incluyó un sentido homenaje al productor. Varias fotografías de Memo del Bosque fueron proyectadas mientras sonaba de fondo With or Without You, de U2, banda favorita del productor.

A pesar del luto, Vica logró transformar el dolor en una noche inolvidable para su hija, llena de recuerdos, sonrisas y mensajes de amor eterno.

“Fue un encuentro lleno de luz, con la presencia de Memo en cada rincón”, compartieron allegados a la familia.

Vica Andrade festeja los xv de su hija, quien celebra su primer cumpleaños sin Memo del Bosque. / Instagram

¿De qué murió Memo del Bosque?

Memo del Bosque, productor mexicano de televisión, falleció el 19 de abril de 2024 a los 64 años, tras una larga lucha contra el cáncer.

Su lucha contra la enfermedad inicio en 2017 cuando le fue diagnosticado con un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkin, por el cual se sometió a varios tratamientos, incluyendo un trasplante de médula.

Aunque en 2020 había anunciado que estaba libre de cáncer, la enfermedad regresó tiempo después. Su estado de salud se deterioró en los últimos años, hasta su fallecimiento en abril de 2024. Su esposa Vica Andrade se mantuvo permanentemente a su lado y muchos amigos lloraron la muerte del querido productor.

