El Capi Pérez desearía dejar Venga la alegría y estas serían sus razones

La ausencia de ‘el Capi’ Pérez en ‘Venga la alegría’ ha causado mucho revuelo entre los televidentes que se han preguntando por qué el famoso conductor no ha aparecido en el matutino.

El comediante reapareció en redes sociales para calmar a los fans y diciendo que sigue siendo parte del programa.

Muy a su estilo dijo algunas bromas sobre el matutino, para dejar tranquilos a quienes ya pensaban que había sido despedido.

‘Capi’ Pérez ha llamado la atención por ausentarse de ‘Venga La Alegría’. / Facebook: Capi Pérez

‘El Capi’ Pérez quiere concentrarse en su paternidad

Según Alex Kaffie, la ausencia del conductor sí se debe a razones personales.

El ‘villano de los espectáculos’ dijo que el popular comediante habría hablado con los ejecutivos de la televisora para salir de ‘VLA’ y estar con su esposa ahora que anunciaron que serán papás.

Kaffie comenta que ‘el Capi’ habría solicitado permiso para descansar por varios meses, después de hacer las grabaciones de ‘100 mexicanos’.

El Capi Pérez es el conductor de 100 mexicanos / TV Azteca

“Se ha dicho que él mismo, por este exceso de trabajo por el que está pasando, le ha pedido a ejecutivos un descanso, que él preferiría no regresar a ‘Venga la alegría’, porque está pasando por un momento familiar muy importante, pues su esposa está embarazada”, comentó.

No obstante, Hugo Alexander Maldonado reveló que el querido conductor había pedido ausentarse hasta que su bebé nazca y eso sería hasta el 2025. No obstante, no le dieron permiso y le dijeron que se tomara unos días de descanso pero lo querían de regreso a más tardar en julio.

