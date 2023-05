Yeri Mua acusa a Aarón Mercury de mantenido por hacer uso de su tarjeta: “no más dinero para mis chacales”

Yeri Mua se ve envuelta una vez más en una polémica con el influencer Aarón Mercury con quien sostuvo un amorío en el pasado y es que resulta que en el pasado la famosa compartía una de sus tarjetas de crédito con Aarón quien recientemente hizo un cargo a su cuenta.

En un inicio la joven reportó en redes que no entendía por qué tenía un cargo sobre juegos de Playstation y es que ni ella, ni su novio tienen dicha consola, por lo que pensó que su tarjeta había sido clonada.

No obstante, luego de revisar se dio cuenta de que había sido Mercury, ya que recordó él tenía dicha cuenta en su consola.

Nmms 4 cargos de PlayStation y mi novio ni juega quien vergas está usando mi tarjeta😡 — tu bratz favorita (@yerimua) May 27, 2023

Por lo que al momento le solicitó que le depositara de inmediato, porque ya no era más su suggar: “y sorry, pero necesito que me regreses ese dinero por transferencia, así como lo gastaste con mi tarjeta necesito la devolución así que resuélvelo. Tu dinero en efectivo te lo entrego en efectivo cuando quieras”.

Yeri Mua comentó que le urgía que ese dinero llegara a ella. / Facebook: Yeri Mua

Un dato interesante es que Aarón señaló que eso fue un error, ya que no recordaba que su tarjeta estuviera aún vinculada, aunado a ello, le mencionó que ella le debía $18 mil pesos, dinero que dejó en casa de la famosa y que podía tomarlo a cuenta de ello.

Aarón comentó que nunca fue su intención usar la tarjeta de Yeri Mua. / Instagram: @aaronmercury

Esto de inmediato enojó a Mua, puesto que le dijo que necesitaba dárselo en persona y no por transferencia y que ya se lo había comentado, pero que él nunca accedía.

A ver niño ese dinero literal te estuve rogando para dártelo o mandártelo y te hacías pendejo Y ME DEJABAS PLANTADA así que no me vengas a querer a venir a bufar de tu dinero si JAMAS QUISISTE RECLAMARLO — tu bratz favorita (@yerimua) May 27, 2023

Aaron comentó que no quería verla más, que le solicitaba una transferencia y que por su parte le mandaría su dinero.

Y eso fue verdad, ya que la misma Yeri compartió que Aarón se arregló con su madre.

Ya le marco pero a mi mamá para pedirle perdón xd🤡🤡🤡 ya me paso el recadito mi mamá q dice el brehom q mañana me paga como ven manas TURBIOOO ya basta de darle mis tarjetas a los chakales https://t.co/yb4LqjAFqO — tu bratz favorita (@yerimua) May 27, 2023

Pese a que, lograron terminar con ese dilema, Aarón señaló que esperaba que esto fuera lo último con lo que fuera vinculado con Yeri.

Ya pague, ya me pagaron, debería y espero que todo esto acabe aquí.

¿Me veré muy confiado…? — Aaron Mercury (@ArnMercurio) May 27, 2023

