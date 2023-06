Novio de Yeri Mua le dice que se parece la princesa Tiana y ella se ofende: “está muy prieta”

Tiana es el personaje principal de la película La Princesa y el Sapo de Disney que salió en el 2009.

Yeri Cruz Varela mejor conocida como Yeri Mua, sigue dando de qué hablar con sus distintas polémicas y comentarios que comparte en sus transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook.

Desde hace varias semanas, Yeri Mua sostiene una relación sentimental con el influencer español, Naim Darrechi, quien aparece en sus múltiples transmisiones en vivo y con quien ha protagonizado polémicos momentos en redes.

En una de sus transmisiones más recientes, Naim Darrechi le dijo a Yeri Mua, que parece una princesa y ella respondió a cuál, el español le dijo que le recordaba a Tiana de La princesa y el sapo, sin embargo, Yeri Mua reaccionó ofendida a la comparación.

Yeri Mua se ha vuelto muy famosa gracias a las diversas polémicas y escándalos que ha protagonizado en internet. / Facebook: Yeri Mua

“No, esa está muy prieta amor, esa no soy yo, no esa no soy yo, ni me gusta esa, yo soy Jazmine”, expresó Yeri Mua, indignada.

Sin embargo, Naim Darrechi, le explicó que la princesa Tiana tiene un color muy bonito: “Mi amor no es prieta, es más doradita morena, eres ella porque yo soy el sapito, eres esa pero un poco más blanquita, esa eres tú en Veracruz tomando el sol”, comentó.

El novio de Yeri Mua agregó: “Yo soy así, pero esa es una piel bonita, dorado, gold, no es lo que te gusta es lo que eres”.

Internautas comentaron al respecto: “Yeri no quiere aceptar que si es morena le re cuesta”, “Pobre Tiana tan bonita que está”, “Yo soy la Yery aferrada a ser blanca nieves jajjajjaajja”, “Me gusta lo que dijo Naim”.

Desde hace varias semanas, Yeri Mua sostiene una relación sentimental con el influencer español, Naim Darrechi. / Instagram: @naimdarrechi

De acuerdo con la mayoría de comentarios en TikTok, usuarios tomaron con humor la reacción de Yeri Mua, y aplaudieron el comentario de Naim elogiando la piel morena y destacando su belleza.