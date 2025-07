Facundo, a días de entrar a La casa de los famosos 2025, habla de su divorcio y revela que fue feliz al separarse

El conductor Facundo, uno de los personajes más irreverentes de la televisión mexicana y ahora también primer habitante confirmado de La casa de los famosos México, volvió a acaparar la atención tras abrir su corazón sobre un tema que en su momento fue polémico y motivo de titulares: su divorcio.

Lejos del drama, lágrimas o declaraciones de conflicto, Facundo confesó que la separación le trajo felicidad, una revelación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Por qué Facundo decidió hablar públicamente de su divorcio?

En entrevista con Yordi Rosado, en la que también participaron Arturo Carmona y “Borrego” Nava, Facundo, exparticipante de Big brother, compartió detalles sobre su ruptura con Esmeralda Palacios, madre de sus tres hijos. El conductor relató cómo fue él quien decidió hablar públicamente del tema para evitar malentendidos y proteger a su familia.

“Yo me acuerdo que hice un video de yo juntando mis cosas, puse música, me puse a cantar, yo estaba muy contento de separarme (…) también era como, se va a hablar de esto, mejor hablémoslo nosotros, porque todo el mundo va a decir cosas, y por la salud de nuestros hijos y de todos, pues expliquémoslo nosotros”.

Según el conductor, sabía que tarde o temprano los medios hablarían del tema, por lo que optó por ser él quien lo comunicara desde el principio, a su manera.

“Nos separamos en buenos términos, no hubo grandes conflictos y la neta, yo cuando me fui, me fui a una casa rarísima”. Facundo

¿Facundo feliz tras el divorcio? Él mismo lo explica

Lo que más sorprendió de sus declaraciones fue cómo vivió la separación desde la felicidad. Para muchos, el divorcio es un proceso doloroso y complejo, pero para el nuevo participante de La casa de los famosos México, Facundo significó una nueva oportunidad de crecimiento, independencia y reencuentro con su identidad.

“Cuando me separé, me dio muchísima felicidad. Sí me pasaba que tenía culpa por no ver a mis hijos como me gustaría, pero por otro lado, estaba feliz de estar viviendo esta nueva vida”. Facundo

El conductor aseguró que su ilusión no era la típica fantasía de libertad desenfrenada, sino el simple deseo de tener su propio espacio, de reconectarse con sus pasiones, como el rap, y de vivir en paz.

“No es lo que uno pensaría de ‘viejas, desmadre’. Al contrario, lo que me ilusionaba era tener mi espacio, ponerme a rapear, invitar a mis cuates…”. Facundo

Facundo también mencionó que su decisión estuvo influenciada por las diferencias en la manera en que ambos querían relacionarse con sus hijos:

“A mí me daba mucha ilusión la nueva relación con mis hijos. No sé quién tuviera razón, ni ella se iba a adaptar a mi forma ni yo a la de ella. Viene esta otra etapa de mi vida que no dejaremos de ser familia”.

¿Quién es Esmeralda Palacios, la exesposa de Facundo?

Esmeralda Palacios es influencer, productora, empresaria y madre de los tres hijos que tuvo con Facundo. Se conocieron mientras estudiaban publicidad en la universidad y se casaron en 2004 en una ceremonia íntima en Tepoztlán, Morelos. A lo largo de su matrimonio, mantuvo un perfil bajo, aunque ganó visibilidad en 2014 tras participar en el reality Lucky Ladies, donde mostró una faceta más íntima y empoderada.

Durante más de una década compartieron vida, proyectos e hijos. Sin embargo, en 2016 la pareja anunció su separación con un mensaje claro: no habría escándalos, solo una pausa que eventualmente se convirtió en un divorcio formalizado en 2019.

Desde entonces, ambos han rehecho su vida. Esmeralda se volvió a casar en 2022 con Diego Muñoz, y Facundo, quien está por entrar a La casa de los famosos México, actualmente mantiene una relación con Delia García, a quien conoció durante su participación en el reality La Isla.

