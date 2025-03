Hermano de Daniel Bisogno habla de la vida sentimental del conductor: “Se fue siendo muy amado”

Tras la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex B se sinceró sobre las relaciones que sostuvo su hermano a lo largo de su vida, haciendo énfasis en que fue “muy feliz” y “muy amado” hasta el final.

El hermano mayor de Daniel Bisogno se refirió como pocas veces a la vida amorosa del presentador mexicano, quien falleció a los 51 años a causa de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado el 20 de febrero.

Alex Bisogno declaró en ‘De primera mano’ que el último año de vida de su hermano fue muy importante, ya que si bien siempre fueron unidos, “ese año, particularmente”, estuvieron más cercanos que nunca como familia.

“La vida le regaló un año de vida. El destino le regaló un año porque estoy seguro que mi mamá se lo dio para que pudiéramos disfrutarlo”, comentó el 24 de febrero el mismo día que su madre cumplía un año en el cielo.

“Yo me quedo con la lección de que Daniel fue un gran luchador. Me siento profundamente orgulloso de que no se dejó vencer en ningún momento y creo que la misión en su vida se cumplió. Yo sí creo que todos tenemos una misión en la vida. Daniel murió joven, pero cumplió”, dijo.

Daniel Bisogno fue muy amado, y eligió a sus parejas

Alex Bisogno señaló que, pese a que considera el deceso de su hermano “injusto”, celebra su felicidad, ya que fue testigo de que lo “amaron profundamente”.

“La vida es así, es injusta, pero al final, creo que él vivió lo que tenía que vivir. Fue feliz, muy feliz porque se pudo realizar en todas las áreas. Tuvo una familia en la que lo amaron profundamente”, señaló.

En cuanto a los temas del amor, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que al presentador de ‘Ventaneando’ “le fue bien”, agregando que “tuvo sus parejas y él las eligió”.

“Al final fue muy amado y, profesionalmente, hizo todo”, añadió.

La vida amorosa de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno fue muy discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, su orientación sexual se puso en duda tras su divorcio de Cristina Riva Palacio, madre de su hija, luego de ser captado en varias ocasiones con jóvenes.

Aunque el presentador nunca lo confirmó, en TVNotas te contamos que Charly Moreno habría sido su última pareja luego de un tormentoso quiebre con su presunto ex, Jesús Castillo a quien le habría dado un anillo de compromiso.

Charly Moreno le dedicó emotivas palabras tras su muerte y hasta colocó un altar en su honor en la que sería su casa.

Daniel Bisogno también tuvo romances con Andrea Escalona y una exintegrante de OV7. El conductor se casó también con Mariana Zavala.

