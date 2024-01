Llueven críticas a Peso Pluma luego de que habría agredido un fan en pleno concierto

La popularidad que acumuló el cantante Peso Pluma en los últimos meses ha sido un factor que lo llevó a consolidar diversos éxitos en su carrera, ya que se ha convertido en uno de los intérpretes de corridos tumbados más reproducidos en las plataformas digitales.

Sin embargo, la fama no sería de color de rosa, dado que el famoso ha estado en vuelto en diversos escándalos. Tal como su participación en el festival de Viña del Mar pues se dijo que sería evaluado para saber si es “apto” para estar en el evento. Finalmente los organizadores concluyeron que sí estaría a lo que TVN (Televisión Nacional de Chile) se opuso mediante un comunicado en el que solicita rotundamente que se cancele la participación del mexicano.

Peso Pluma. / Facebook: Peso Pluma Oficial

Peso Pluma habría agredido a fan en pleno concierto, ¡lo empapó de agua!

Esta ocasión, el novio de Nicki Nicole volvería a estar en el ojo del huracán, luego de que en redes sociales se volvió viral el momento en que agrede a un fan en pleno concierto.

La influencer y experta en espectáculos, Chamonic publicó un video en el que se la acción de Doble P. El hecho ocurrió en un concierto privado que el cantante ofreció al programa de radio El Bueno, la mala y el feo, en Arlington, Texas.

En las imágenes se puede ver como Hassan está caminando a lo largo del escenario y traía consigo el micrófono en una mano, así como una botella de agua en la otra. Fue entonces que, inesperadamente, el famoso volteó la botella y empapó de agua a un fanático que se encontraba entre el público.

Sin aparente motivo, el famoso también dejó caer la botella. La reacción del hombre solo fue encogerse luego de sentir el agua que lo empapó por completo.

Al momento, se desconocen los motivos por los cuales Peso Pluma tiro el agua. Sin embargo, fueron usuarios quienes reprobaron la situación y señalaron que esto es una agresión a sus fanáticos.

Así fue el momento:

“Ojos vemos, corazones no sabemos”, “¿Ya se le subió la fama?”, “Qué le pasa, eso no se hace”, “A veces se sienten superiores porque tienen dinero”, “Como artistas deben ser más inteligentes y no reaccionar así”, “No se lo merecía el hombre”, “Algo le dijo el señor que Peso Pluma reaccionó”, “Chance y fue porque lo insultó”, fueron algunos comentarios.

Hubo quienes defendieron al famoso, destacando el hecho de que él habría reaccionado así debido a que la persona del público, probablemente, lo insultó. No obstante, Doble P no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación.