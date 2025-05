¿Valeria Márquez fingió su muerte? Influencer ‘reaparece’ a dos semanas de su asesinato y dice: “Estoy viva”

A dos semanas de la muerte de Valeria Márquez, que ocurrió cuando le disparon en múltiples ocasiones mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética ‘Blossom the beauty lounge’, en Zapopan, Jalisco, surge un video en el que la influencer “admitiría” que todo había sido planeado.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Valeria Márquez fingió su muerte?

En el clip que se ha hecho viral en redes sociales, se escucharía a Valeria Márquez decir que sigue con vida, explicando que “fingió su muerte”, ya que estaba bajo amenaza y fue la única manera que encontró para salvaguardar su seguridad.

“Quiero pedirles perdón a todos. Estoy viva, tuve que fingir mi muerte porque mi vida estaba corriendo peligro, pero me encuentro sana y salva en estos momentos. Me encuentro en un lugar seguro”, se le oye decir, mientras se maquilla.

Cabe destacar que aunque la imagen se ve increíblemente real, se trata de un video que fue generado con Inteligencia Artificial.

Debido a la calidad de la imagen y la voz, mucha gente creyó en su veracidad y se dijeron aliviados de que la influencer “se encontrara bien”.

Incluso, se empezó a teorizar que la joven estaba huyendo de su exnovio, a quien en su momento responsabilizó en caso de que algo le pasara a ella o a su familia.

Por otro lado, la mayoría de los usuarios se dijo indignado por el clip falso, alegando que era una total falta de respeto para la memoria de la joven. Hasta el momento, los familiares de Valeria no se han pronunciado ante esta situación.

Cabe destacar que esta situación se da después de que una persona hiciera una cuenta de TikTok con el nombre de Valeria Márquez y comenzara a retransmitir sus videos, con el objetivo de obtener donaciones.

¿Valeria Márquez sabía que estaba en peligro?

Meses antes de su muerte, Valeria Márquez usó sus redes sociales para compartir los mensajes amenazantes que habría recibido de un exnovio. En aquel entonces, se dijo temerosa de su seguridad y la de su familia.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, expresó en aquel momento.

Asimismo, varios de sus fans refirieron que el exnovio la agredía, aparentemente, por los celos que sentía al ver que sus seguidores le mandaban regalos constantemente.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Ya hay detenidos por la muerte de Valeria Márquez?

Las autoridades han dicho en múltiples ocasiones que se están haciendo las investigaciones correspondientes. Si bien aún no hay detenidos por la muerte de Valeria Márquez, se reportó que ya se habían entrevistado a más de 20 testigos, incluyendo familiares y amigos.

También se informó que ya habían tenido acceso a las cámaras de seguridad del lugar donde se suscitó el asesinato, así como de la zona aledaña. En las grabaciones, se puede ver a los responsables huyendo en dos vehículos; una camioneta y una moto.

En las últimas horas, ha surgido el testimonio de una presunta testigo del crimen, identificada bajo el pseudónimo de Paola. La mujer aseguró que Erika, la empleada que estaba al momento de los hechos y apagó la transmisión en vivo, fue quien le disparó a Valeria.

“Erika sacó el (dispositivo) y le disparó a esta Valeria. Le disparó tres veces seguiditas. Hubo un cuarto (detonación), pero ya no vi eso. Yo ya estaba para irme. El repartidor salió corriendo asustado. Yo también me fui. Me asusté. Mira Érika, si me estás escuchando, tú sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Y te lo puedo decir de frente. A lo mejor te den un poquito menos de año si te entregas tú personalmente”, contó.

Esto contrasta con las declaraciones de la abogada de Erika, quien aseguró que su clienta estaba en shock tras el ataque y que no tuvo nada que ver con el hecho.

