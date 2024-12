Eduin Caz padece desafortunada enfermedad ¿Cuál es su estado de salud?

Eduin Caz, líder de Grupo firme, es uno de los cantantes de regional mexicano más populares del país, así como de otras partes del mundo. Aunque ha tenido mucho éxito en la industria, no todo ha sido color de rosa.

En su vida personal, ha estado envuelto en diversos escándalos por diversas infidelidades de su parte. Incluso, se separó de su pareja y madre de sus hijos, Daisy Anahí.

Eso no es todo, también ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años.

Eduin Caz es diagnosticado con esófago de Barrett y cáncer de esófago

En agosto de 2023, durante la Feria Nacional Potosina, Eduin reveló que había sido diagnosticado con esófago de Barrett, una condición en la que el revestimiento del esófago cambia debido al daño por reflujo ácido crónico.

Esta afección puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. El cantante mencionó que su hernia hiatal se complicó, lo que derivó al esófago de Barrett y posteriormente en cáncer. Afortunadamente, fue sometido a una operación delicada que resultó exitosa, permitiéndole superar la enfermedad.

Sin embargo, en TVNotas te contamos que, pese a los difíciles momentos que enfrentó por su esófago, el cantante no dejó la fiesta, así como la bebida. No obstante, en esta ocasión, habría otra situación en su estado de salud. ¿El cáncer volvió?

¿Qué enfermedad padece Eduin Caz?

Eduin Caz sorprendió en redes sociales con su más reciente revelación. El vocalista de Grupo firme confesó que padece de alopecia areata, la cual fue derivada por estrés de tanto trabajo por sus giras en Estados Unidos y México.

La presión por llenar estadios y seguir en el mismo objetivo de ser “el número uno”, lo llevó a perder el cabello de una manera significativa. Aseguró que su trabajo como artista le han llevado a padecer diversos estragos en su salud.

“Me estresaba… Se me caía el cabello, así hoyos, alopecia. Tratamiento aguanté a la ve…”, dijo Eduin en el pódcast con Ivan Fematt, más conocido como ‘La mole’.

Por esta razón, confesó que tuvo que someterse a un tratamiento para evitar que su sistema inmunológico atacara por error los tejidos de su cuerpo y así recuperar su cabellera.

Además, mencionó que también ha pasado por momentos complejos como la depresión, enfermedad mental que lo hizo estar “inestable”.

“No tenía a los plebes, no tenía a la mujer… Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la ver... Una hernia hiatal se va complicando, a mi me valió, eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer”, agregó.

¿Qué es la alopecia areata?

De acuerdo con Mayo clinic, la alopecia areata es una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de cabello en parches redondeados en el cuero cabelludo, la barba o cualquier otra parte del cuerpo con folículos pilosos. Es una condición común que puede afectar a personas de todas las edades, géneros y razas.

La alopecia areata ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error los folículos pilosos (las estructuras de la piel donde crece el cabello). Esto hace que los folículos se encojan y dejen de producir cabello temporalmente. Aunque no se conoce la causa exacta, puede estar relacionada con factores genéticos y desencadenantes como el estrés, infecciones o lesiones.

