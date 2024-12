Hermano de Eduin Caz nuevamente le habría sido infiel a su esposo ¡Muestran comprometedor audio!

Jhonny Caz, integrante de la agrupación ‘Grupo firme’, nuevamente desató rumores de infidelidad a su ahora esposo Jonathan Bencomo.

Recordemos que el hermano de Eduina Caz ya estuvo en el ojo del huracán por haberse besado con Arturo Trujillo en medio de una presentación con la banda. Incluso, se dijo que la boda se cancelaría con Jonathan por dicha situación, pero todo quedó como un malentendido. ¡Ellos se casaron sin mayor problema!

Jhony Caz le habría sido infiel a su pareja / IG: @jhonny_caz / @eduincaz

¿Jhonny Caz le fue infiel a Jonathan Bencomo, su esposo?

Ahora, trascendió que, por segunda ocasión, Jhonny supuestamente habría “traicionado” a su pareja. El supuesto amante habría destapado la relación por medio de una entrevista.

Javier Ceriani dio más detalles de esta polémica a través de su programa de YouTube ‘Las bombas de Ceriani’.

El periodista argentino comentó que un individuo, de quien aún se desconoce su identidad, contó que Caz lo invitó a pasar un buen rato en un hotel tras su show en Texas.

“(Jhonny Caz) Decide meterle los cuernos (a Jonathan), no una vez, mil veces. Según el amante, hasta un amigo del amante de Jhonny Caz fue contactado para tener relaciones se…”, dijo Ceriani.

Eso no es todo, también puntualizó que hubo consumo de un polémico estimulante esa noche. En un audio, el supuesto amante aseguró que tiene pruebas de su encuentro, tal como fotografías comprometedoras y mensajes entre ellos.

“Mensajeamos y, luego, se dio el encuentro cuando se presentaron acá en Texas, tengo todas las capturas y videos, donde me mandaba mensajes y me pedía que consiguiera ese producto… Durante las siguientes semanas seguimos mensajeando y me seguía pidiendo fotos”, se escucha en el audio.

“Me queda claro que lo suele hacer (ser infiel), porque yo tengo otro amigo aquí en San Antonio, Texas. Y en una plática, salió lo de Jhonny Caz y me dijo: ‘Adivina con quién me estoy escribiendo’. Y me dijo: ‘Con Jhonny Caz de Grupo Firme’. Me enseñó los mensajes... Siempre anda buscando con quién tener encuentros en la ciudad en la que se presenta”, concluyó.

¿Jhonny Caz respondió a los rumores de infidelidad?

Al momento, Caz, así como su esposo, Jonathan Bencomo, no se han pronunciado en cuanto a estas especulaciones sobre su matrimonio. Incluso, ambos han compartido diversas publicaciones en las que se les ve más que contentos y enamorados que nunca. ¿Habrá divorcio?

Así lo destapó Javier Ceriani: