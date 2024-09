Alicia Villarreal abre su corazón y revela cómo va su separación de Cruz Martínez: “Dices... next”

Alicia Villarreal, cantante de regional mexicano, ha confirmado su separación y que está en proceso de divorcio de Cruz Martínez, productor musical y fundador de los Kumbia Kings, después de más de dos décadas juntos.

La noticia surgió en medio de rumores sobre una presunta infidelidad de Martínez con la cantante Germaine Valentina, de 25 años, edad similar a la de Melenie Carmona, la hija mayor de Villarreal y Arturo Carmona.

Si bien la ‘güerita consentida’ había respondido ambiguamente sobre el tema, por fin reconoce en entrevista con ‘De primera Mano’ que llegó el momento en el que tomó esta dura decisión y confiesa que su música es la mejor terapia.

Alicia Villarreal se refugia en medio de su proceso de divorcio

En una entrevista hecha por Gustavo Adolfo Infante para ‘De primera mano’, al ser cuestionada acerca de cómo se encuentra, Alicia Villarreal respondió:

“Pues estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio, es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer, así que Dios me ha bendecido”. Alicia Villarreal

En la conversación, Infante le recordó que le había dicho ‘no es la primera, pero es la última’. A ello, Alicia reaccionó diciendo:

“Así somos las mujeres. Llega un momento en el que dices ya, en Estados Unidos dicen next (...) fueron muchos años, pero estoy bien, me siento bien. Alicia Villarreal

El periodista le cuestionó si “había vuelta pa’ atrás” sobre esta decisión. Ante esto, la cantante no dio un contundente sí o no; respondió:

“Yo creo que las mujeres siempre pensamos en los hijos, en la unión y en la familia, pero si tienes buena comunicación con todos y lo hablas y se decide con amor y con respeto. El amor y el apoyo va estar ahí para ambas partes, porque somos sus padres”. Alicia Villarreal

Además apuntó que no son cosas fáciles que son procesos:

“No es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso”. Alicia Villarreal

Alicia Villarreal no está lista para volver a enamorarse

A pesar de evitar profundizar en los detalles del proceso, la cantante dejó claro que su enfoque está en su familia y en continuar desarrollando su carrera en el regional mexicano.

En cuanto a la posibilidad de una nueva relación, Villarreal señaló:

“Ahorita no. No pienso en eso de verdad, estoy enamorada de mis hijos, son estudiosos y atentos, ellos me ayudan y tengo un público que me enamora. En cada ciudad y país, me dan su cariño y apoyo, es como si fueran mi familia y tengo amigos de corazón. Siento una gran alegría porque wow”, concluyó con una nota de optimismo.

