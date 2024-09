Paola Rojas queda fuera de ‘Netas divinas’ y sin oportunidad de despedirse del público, dice adiós a Televisa

A principios de 2023, Paola Rojas dejó de ser parte del noticiero matutino de Televisa para únicamente ser conductora de ‘Netas divinas’ en Unicable.

Aunque en su momento se dijo, a través de un comunicado, que Paola dejaría el noticiero ‘Al aire’ porque tendría un nuevo proyecto, el cual estaría dirigido y conducido por ella misma. Sin embargo, esto nunca vio la luz.

Ahora, a través de un video en sus redes sociales, Paola comunicó que dejó de ser parte del único espacio que le quedaba en Televisa, ‘Netas divinas’ y no tuvo la oportunidad de despedirse del público, por lo que usaba sus plataformas para agradecer el apoyo que le han dado en tanto tiempo frente a las pantallas de la televisora de San Ángel.

“Hoy me toca decirles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, comenzó a decir.

Y agrego: “La verdad sí lamento mucho no haberme podido despedir. Sí me hubiera encantado darles un abrazo y yo espero que la vida me permita hacerlo. Espero que nos encontremos y que podamos despedirnos porque creo que es importante y aquí sí quiero poner mucho énfasis en eso. Yo creo que lo decente, lo respetuoso y lo considerado es despedirse. Lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho. Les pido a ustedes y a la audiencia de Netas divinas una disculpa por eso, no fue una decisión mía. Sin embargo me despido por esta vía que es la que tengo, me despido de ustedes también a través de esta vía de mis compañeros”.

¿Por qué sale Paola Rojas de ‘Netas divinas’?

La intempestiva salida de Paola Rojas dejó más preguntas que respuestas, pero ella misma dejó entrever que el nuevo proyecto que trae entre manos “no es compatible” con ‘Netas divinas’.

Además, entre líneas dijo que sale de Televisa después de más de 28 años de pertenecer a la televisora.

“Y ya de paso, ya que estamos en esto de las despedidas y de los agradecimientos, pues agradezco muchísimo a Televisa, una empresa en la que trabajé como 28 años, casi 30 años”. Paola Rojas

Aunque Paola no especificó cuál sería su nuevo proyecto, desde hace unos días se está rumorando que Paola será parte de Imagen Televisión con un noticiero matutino en el canal 3.

Paola Rojas fue parte de Netas divinas por varios años / Instagram: @paolarojas

Los rumores indicaban que la conductora dejaría ‘Netas divinas’, programa en el que estuvo por más de seis años. Al parecer el noticiero que encabezaría en Imagen sería ‘De pisa y corre’, mismo que actualmente es conducido por Nacho Lozano.

Recordemos que el noticiero tenía un buen nivel de rating en sus inicios, pero Nacho decidió irse a Miami a Telemundo para conquistar nuevos horizontes. Sin embargo, al parecer, no habría tenido el protagonismo que esperaba por lo que decidió regresar a México donde ya tenía su programa como titular. No obstante, se ha dicho que el retorno de Nacho no habría sido lo que se esperaba.

Por este motivo, Nacho sería sustituido por Paola Rojas, pero él se quedaría ahora con un noticiero nocturno.

Paola en su transmisión en vivo no reveló que estos rumores sean ciertos. Solo se limitó a decir que vienen nuevos proyectos para ella:

“Tengo nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo y lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles. No me permitieron... continuar en Netas divinas y al mismo tiempo abrazar estos nuevos proyectos que ya vienen. La verdad esto ha sido durísimo, pero bueno, toca seguir adelante, seguir trabajando, toca seguir comunicando, toca seguir abrazando mis banderas de siempre y otras que se van a hacer”, finalizó.

