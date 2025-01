Alicia Villarreal revela tremenda secuela que le dejó su ruptura amorosa

Los últimos meses han sido muy complicados para Alicia Villarreal. En agosto del año pasado, se viralizó una foto de su esposo, Cruz Martínez, acompañado de una misteriosa mujer. Tras esto, la cantante le pidió al productor que se mudara de su casa, además de que estaba contemplando el divorcio.

A pesar de los conflictos en su vida personal, la artista siempre fue profesional y cumplió con cada uno de los conciertos que tenía programados, dejando claro el gran amor que le tiene a su público.

Sin embargo, no siempre fue así. Recientemente, Alicia confesó que hubo un momento de su vida en el que le fue casi imposible subirse a un escenario a causa de “un corazón roto”.

Alicia Villarreal revela que no podía cantar por el “mal de amores”

Durante una invitación al programa ‘Miembros al aire’, la intérprete de ‘Hasta mañana’ contó que, mientras estaba en proceso de divorcio, no podía subir a los escenarios, ya que cantar ciertos temas le dolía bastante.

Si bien no mencionó nombres, todo apunta a que hacía referencia a su separación con Arturo Carmona, a principios de los dos mil, pues señaló que, en aquella época, también tenía ciertos problemas con su ahora exgrupo musical ‘Límite’.

Alicia Villarreal “Me costaba trabajo porque había tenido una ruptura sentimental y había tenido una ruptura con mi grupo. Tenía como que dos divorcios. Me tardé en volver a cantar y subir a un escenario porque nos quedábamos desarmados todos, aparte chavitos. Subirme al escenario y, de repente, no ver a mi compañero. Me bloqueaba en ciertas canciones, no podía”

Así fue como Alicia Villarreal superó su “bloqueo”

La artista contó que una de las canciones que más le costaba interpretar era ‘Y te aprovechas’, pues le recordaba su separación. No obstante, gracias al cariño del público y a su resiliencia, pudo superarlo y volver con todo a los escenarios.

“La gente cantaba y se empezó a quedar eso de que (yo cantaba) ‘y te aprovechas’ y la gente cantaba y yo así (llorando) y ya, pero se superó”, indicó.

Actualmente, está concentrada en seguir con su tour y complacer a sus fanáticos: “Hace mucho que no sentía esa vibra, esa energía, este cariño. La gente ha hecho sold out. Increíble. Voy a cerrarla en marzo, en el Auditorio Nacional”, concluyó.

Alicia Villarreal ya no se va a divorciar de Cruz Martínez

En este martes de TVNotas, una fuente cercana a Alicia Villarreal y Cruz Martínez reveló que la pareja ya no se va a divorciar. Incluso, contó que pasaron las fiestas decembrinas juntos y la comunicación entre ambos ha mejorado mucho en las últimas semanas.

Pese a lo que se pudiera pensar, la decisión de no separarse se debió, principalmente, a los problemas de salud de sus respectivos padres. Los famosos consideran que este no es el momento adecuado para plantearse si deben separarse o no.

Fuente a TVNotas “La razón por la cual ya no se divorcian no es tanto el amor. Como Alicia dice: ‘La relación va más allá de dos personas’. Son los hijos, la familia, la casa y muchas cosas. La mamá de Cruz está muy enferma. Tristemente tiene cáncer. Eso la ha detenido para dar el paso al divorcio. Cruz y Alicia platicaron y decidieron pararlo por esa cuestión. Un golpe así para la mamá de Cruz y para don Víctor –papá de Alicia–, quien también está enfermo, podría ser muy malo”

Y añadió: “Sé que ahora Cruz se podrá quedar unos días en la casa, estar con los chavos y con Melenie y convivir un poco con Alicia. Las cosas han ido mejorando. Todo está más tranquilo entre ellos”.

Mira: Alicia Villarreal abre su corazón y revela cómo va su separación de Cruz Martínez: “Dices... next”