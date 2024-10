Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal ¿por decirle mentiroso? ¿Pecó de indiscreto?

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se han caracterizado por ser una de las exparejas que dan ejemplo de que se puede llevar una relación cordial con ‘el ex’ a pesar de ya no tener un romance. Los famosos decidieron, en su momento, llevar la fiesta en paz sobre todo por el bienestar de su hija Melenie Carmona.

No obstante, recientemente Arturo se defendió del enojo que provocó en Alicia Villarreal al ventilar cómo se enteró que se iba a casar con Cruz Martínez.

El actor reveló estos detalles personales en una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante. Según el actor, fue en 2003 cuando Alicia le habría dicho que si quería hablar con su hija le llamara más tarde y cuando le devolvió la llamada telefónica quien contestó fue Cruz quien, con total sinceridad, le informó que Alicia y él estaban “a dos horas de casarse”. Sin embargo, esta revelación no fue del agrado de la cantante, quien hace unos días criticó a su expareja por hacer públicos asuntos tan personales.

En ‘De primera mano’, el actor defendió su postura y dijo que no veía nada de malo en contar lo sucedido. “Lo vi como una anécdota curiosa, graciosa, y además, en esa anécdota que conté, exalto que ella lo hizo muy bien. Fue una situación de la cual no la vi mal, por eso me atreví a compartirla”, comentó.

Según Carmona, lejos de criticar a Alicia, lo que intentó fue resaltar la inteligencia detrás de su acción y la forma en que manejó la situación.

El actor también aprovechó para aclarar que sus palabras no tenían la intención de crear conflicto, sino más bien, dar un ejemplo positivo a las personas que podrían estar atravesando procesos de separación. “Creo que también puede ser un consejo o un ejemplo para las personas que tal vez no llegan a tener un entendimiento en una ruptura y puede ser una forma de acercar a las parejas para que exista paz y armonía, sobre todo cuando hay hijos involucrados”, expresó.

Arturo Carmona contó que Cruz Martínez le llamó por teléfono para decirle que estaba a punto de casarse con Alicia

Arturo también dijo que no se ha desentendido de su ex a pesar de que ya no son pareja y resaltó su papel como madre ejemplar. “Nunca me he desentendido de la madre de mi hija en ningún sentido. Al saber que retomaba su vida sentimental, obviamente yo fui muy feliz… Creo que ella ha hecho un gran trabajo con mi hija y con sus hijos, es una mujer ejemplar, una mujer muy trabajadora y una mujer que es responsable en todos sus ámbitos de vida”, dijo.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

En su momento, Alicia Villarreal, se mostró molesta por las declaraciones de su expareja y explicó que no recordaba con exactitud la llamada en la que Cruz Martínez le habría informado a Arturo sobre su boda y mucho menos recordó lo del tema de su hija.

La cantante contó que, aunque aceptaba la versión de Carmona, también dijo que algunas cuestiones personales no deberían ser compartidas con tanta gente.

Melenie Carmoma, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona / Instagram: @meleniecarmona

“Yo no le contesté el teléfono. Yo creo que si así dice que fue, pues así fue, pero yo no me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que a veces no se le tienen que andar informando a tanta gente. Son cosas de uno y hay un compromiso con una hija”, comentó.

Cabe recordar que su divorcio, que ocurrió hace más de 20 años, fue un proceso doloroso para Alicia Villarreal, quien en su momento confesó haber sufrido de depresión debido a la ruptura.

