Joanna Vega-Biestro quedaría fuera de ‘Sale el sol’ de manera inesperada

Actualmente Imagen Televisión atraviesa por una serie de cambios que habría afectado también al programa matutino ‘Sale el sol’. Recientemente Alex Kaffie a través de su canal de YouTube indicó que Joanna Vega- Biestro tendrá que dejar el matutino.

Según mencionaron en el programa del ‘Villano de los espectáculos’, la conductora dejaría su espacio en ‘Pájaros en el alambre’, una de las secciones con mayor audiencia del programa, como parte de los cambios que la televisora está implementando en su parrilla de contenidos.

Sin embargo, aunque Vega-Biestro cerraría su ciclo en ‘Sale el sol’, la querida conductora no se desvincularía de Imagen Televisión. De acuerdo con Kaffie, la periodista se sumaría a otro programa de la televisora y sería parte del noticiero ‘De pisa y corre’ a partir del 14 de octubre cuando inicie una nueva etapa al ser conducido por Paola Rojas, quien recientemente se unió a la televisora después de dejar Televisa.

La conductora de Sale el sol tendría que salir del programa / Instagram: @vegabiestro

“Esta mañana en una junta de los más altos ejecutivos de Imagen Televisión, con la llegada de Paola Rojas también habrá cambios en ‘De pisa y corre’ porque ella llega a este informativo también acompañada de personal de confianza con el que ha venido trabajando en sus redes sociales y MVS... Ha empezado a armar al equipo, pero topó con pared, pues ella está cobrando muy bien, y propuso a una persona (no dio el nombre) para los espectáculos y no está trabajando en Imagen TV; (pidió) un sueldo, pero que ahorita Imagen no está dispuesto a dar, y tal vez el perfil de esta persona no les interesó, le rechazaron su propuesta”, comentaron.

Y agregaron: “Entonces los ejecutivos han decidido que esa sección sea cubierta por alguien de casa: Joanna Vega-Biestro. Cosa que me agrada mucho que elijan a gente de Imagen Televisión, lo va a hacer muy bien porque hizo lo propio en el telediario de señor Francisco Zea; lo hizo por muchos años con Carlos Loret de Mola (en Televisa)... Los ejecutivos han pensando que esto tiene que traer que ya no la veamos en ‘Sale el sol’”.

El regreso de Joanna Vega-Biestro a los noticieros

Paola Rojas, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, ya había adelantado que sumaría nuevos talentos al programa, aunque sin revelar nombres.

De ser cierto, la incorporación de Joanna Vega-Biestro a este proyecto marcaría su regreso a los noticiarios matutinos, ya que, en el pasado, fue conductora de la sección de espectáculos del noticiario de Jorge Berry en 2002 y más tarde se unió a ‘Primero noticias’ con Carlos Loret de Mola, donde también lideró el segmento de farándula y entretenimiento.

Hasta el momento la conductora de ‘Sale el sol’ no ha comentado algo al respecto.

