Arturo Carmona se encontró con Cruz Martínez: “Lo veo tristón”; ¿lo respalda? VIDEO

Arturo Carmona ya ha expresado que su relación de negocios con Cruz Martínez no se romperá, pese al proceso legal que el productor enfrenta con Alicia Villarreal, madre de la hija de Arturo y quien acusó a Cruz de violencia de género. Recientemente se reunió con él y dijo cómo lo percibió: “lo veo tristón”. ¿Lo apoya? ¿Qué dijo?

Arturo Carmona y Cruz Martínez publican comunicado

¿Por qué Arturo Carmona se reunió con Cruz Martínez?

Hace unos días se difundió una foto en redes sociales donde se puede ver a Arturo Carmona junto a Cruz Martínez durante un reunión, lo cual desató los comentarios de los usuarios en redes, pues muchos consideraron inadecuado el encuentro ya que Arturo Carmona es papá de la hija de Alicia Villarreal, quien actualmente enfrenta un proceso legal contra Cruz Martínez por violencia de género.

No obstante, recientemente en entrevista para ‘Ventaneando’, el el actor dio la cara y reconoció que se encontró con el productor de los ‘Kumbia kings’ para una reunión de negocios:

“Pues no hay nada oculto, lo he dicho todo el tiempo, en cada momento, en cada etapa. Somos socios, seguimos trabajando, sigue habiendo conciertos de ‘Kumbia kings’, entonces, yo creo que no tiene nada de sorprendente que nos sigan viendo juntos en un restaurante”, sentenció Carmona.

El también exfutbolista reveló que se reunieron para definir el siguiente paso de la agrupación en medio de esta situación: "(Estamos) viendo en qué momento vamos a sacar el nuevo disco, porque hay que ver ahora el momento exacto, que no haya tantas cosas que puedan desviar la atención”, declaró el papá de Melenie Carmona.

¿Por qué Arturo Carmona seguirá siendo socio de Cruz Martínez?

A mediados de abril Arturo Carmona fue cuestionado respecto a la sociedad que mantiene con Cruz Martínez, pues gracias a la demanda que Alicia Villarreal interpuso contra el productor, se puso en duda la continuidad de esa relación. Sin embargo, el intérprete de ‘Cuidado con el Ángel’ sostuvo que nada de eso cambiaría:

“No debe de, no debe de, porque hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusiva mi familia y la familia de Alicia, también comen del éxito de este grupo. Las decisiones que uno toma en la parte personal deben estar como tal en lo personal y uno debe ser responsable de cada decisión que tome, pero en la parte empresarial y laboral, no podemos mezclar”.

A la fecha es una postura que el actor sostiene. Sin embargo, es posible que le resulte difícil caminar sobre esa delgada línea entre lo personal y laboral, pues de una u otra forma no es del todo indiferente al conflicto actual que envuelve a su socio.

¿Arturo Carmona rompe lazos con Cruz Martínez? / Captura de pantalla IG: @arturo.carmona / @mtzcruz

¿Arturo Carmona apoya a Cruz Martínez?

En el último encuentro con los medios en el que Arturo Carmona admitió haberse juntado con Cruz Martínez por cuestiones de “negocios”, insistió en que él se mantendrá al margen de lo que suceda entre el productor y la mamá de su hija Melenie. Sin embargo, reflejó la empatía que siente por Martínez en medio del escándalo:

Arturo Carmona “Lo veo (A Cruz Martínez) obviamente tristón. Obviamente lo veo anímicamente no como por lo regular lo conocemos, lo veía, pero yo creo que es normal”.

Sobre si fue testigo de algún episodio agresivo entre su socio y Alicia Villarreal, Arturo Carmona insistió en que no puede decir nada:

“No puedo decir nada. Porque al final imagínate, puedo ser testigo de algo. Lo que te puedo decir es que ellos saben realmente cómo están las cosas y son quienes son los responsables para poder declarar, para poder decir cómo va su situación”.

De igual forma, Arturo Carmona reiteró que a la única que le toca apoyar es a su hija Melenie Carmona: “Yo apoyo a mi hija en todo, estoy respaldándola en todo. No me toca hablar cosas del pasado de algo que no me corresponde”, concluyó.