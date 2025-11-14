¿Romina Mircoli amenazó a Ofelia Cano con sembrarle sustancias y meterla a la cárcel? Esto dice su abogado

La guerra de declaraciones entre Ofelia Cano y Romina Mircoli, hija de Dulce, alcanzó un nuevo nivel de tensión y escándalo. Después de que la actriz asegurara públicamente que Romina supuestamente la habría amenazado públicamente con sembrarle sustancias y “meterla a la cárcel”, el equipo legal de la joven ya salió en su defensa. ¡Hay demanda!

Lee: Quieren causar daño a la hija de Dulce; Santero advierte a Romina Mircoli: “Esta brujería es de Ofelia Cano”

Dulce y Romina Mircoli / Redes sociales

¿Qué denunció Ofelia Cano sobre Romina Mircoli y sus supuestas amenazas?

La actriz Ofelia Cano, en un encuentro con los medios, encendió las alarmas al relatar una presunta llamada grupal en la que presuntamente la habrían amenazado con meterla a la cárcel y “sembrar cosas en su auto”. Su testimonio fue tan fuerte que de inmediato se viralizó.

Esta fue su declaración literal, que se ha vuelto el centro del conflicto: “Yo tengo una demanda puesta, no voy a dar nombres, con una persona de una llamada grupal que me hicieron por Internet en donde me amenazaban de meterme a la cárcel, que si seguían esta polémica y que me iba me sembraban (dro”#..) en mi carro para hacer que me subieran y levanté demanda, yo tengo una demanda puesta de un grupo en donde los teléfonos son uno es de Monterrey y confirmé que es el de Romina, que está otras dos personas más, y mi abogado de la Ciudad de México está en ese grupo también, que también le marcaron a él para que para amenazarme”.

La actriz aseguró que ya interpuso una demanda en Jalisco y que incluso su abogado también recibió amenazas. Aunque admite que no grabó la llamada, insiste en que tiene pruebas suficientes para sostener su acusación.

“Desafortunadamente me agarraron de sorpresa, no grabé nada, pero la demanda se está puesta en Jalisco” Ofelia Cano

Mira: ¿Francisco Cantú quería estafar a Dulce? Surge impactante audio de la cantante: “Nunca se acordó”

¿Qué respondió el abogado de Romina Mircoli a las acusaciones de Ofelia Cano?

El equipo legal de Romina Mircoli, hija de Dulce, no se quedó callado. Emitieron un comunicado oficial que desmintió categóricamente todo lo dicho por Ofelia Cano.

En su texto, calificaron las declaraciones de la actriz como falsas, sin sustento y parte de una campaña de hostigamiento. Este fue el comunicado:

Comunicado Romina Mircoli “Se informa a la opinión pública que la señora Ofelia Cano ha emitido reiteradas declaraciones falsas en contra de Romina Mírcoli, atribuyéndole supuestos vínculos con actividades ilícitas y potenciales daños a propiedad ajena. Estas afirmaciones son totalmente falsas y carecen de sustento alguno. La supuesta llamada que recibió de parte de mi representada a la que hace referencia jamás existió.”

El abogado también advirtió que estas declaraciones fortalecen la demanda que Romina ya tiene en curso contra Ofelia por calumnia y daño moral. Además, señaló que solicitarán la intervención del Ministerio Público para verificar los registros telefónicos y digitales, dejando claro que toda comunicación deja constancia técnica verificable.

Comunicado Romina Mircoli “Se informa además que se solicitará la intervención del Ministerio Público para verificar los registros telefónicos y digitales vinculados con las declaraciones de la Sra. Ofelia Cano y su supuesto abogado. Toda comunicación, incluso por internet, deja constancia técnica verificable.”

Te puede interesar: ¿Hija de Dulce entregó sus cenizas en una bolsa de basura? Esto dice empleado de la funeraria

Dulce y Romina Mircoli / Redes sociales

¿Qué acciones legales se vienen en la polémica entre Ofelia Cano y Romina Mircoli?

El comunicado de Romina Mircoli fue contundente: cada nueva declaración falsa será integrada al proceso legal y podría dar lugar a la ampliación de acciones civiles y penales, incluyendo la reclamación por reparación integral de daños. Esto significa que la pelea legal apenas comienza y podría escalar mucho más.

Comunicado Romina Mircoli “Por lo anterior, se advierte públicamente que toda nueva declaración o publicación falsa será integrada al proceso legal en curso y dará lugar a la ampliación de las acciones civiles y penales correspondientes, incluyendo la reclamación por reparación integral de los daños ocasionados.”

Hasta ahora, Ofelia Cano no se ha pronunciado al respecto, lo que mantiene la incertidumbre y la tensión en esta polémica que sigue creciendo.

Esto es lo que dice el comunicado:

Comunicado Romina Mircoli

¿Cómo comenzó el pleito entre Ofelia Cano y Romina Mircoli?

Cronología del pleito entre Ofelia Cano y Romina Mircoli



Enero 2025: Filtración de audios privados

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante exhibió en su programa De primera mano unos audios en los que Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, hablaba mal de su madre, llamándola “hipócrita” y acusándola de sabotear su matrimonio. Estos audios fueron compartidos originalmente con Ofelia Cano, quien admitió haberlos entregado a un tercero, lo que provocó su filtración. Cano pidió disculpas públicas entre lágrimas, diciendo: “No tengo disculpa”.



Romina acusa traición imperdonable

Tras la filtración, Romina rompió el silencio y acusó a Ofelia de traición, asegurando que los audios eran parte de una conversación privada en la que Cano se ofreció como mediadora en su conflicto con Dulce. Romina declaró: “Es una traición definitiva, porque es una persona que me había ofrecido este espacio seguro”.



Revelaciones sobre la relación Dulce-Ofelia

La polémica escaló cuando Romina afirmó que su madre ya no quería a Ofelia Cano y que incluso la acusaba de buscar a sus exnovios, incluido Francisco Cantú. Además, Romina aseguró que Ofelia la contactó cuando Dulce estaba hospitalizada, pero solo para pedirle “posada” en su casa por trabajo, lo que la joven consideró una falta de empatía.



Ofelia responde y reta a Romina

Ofelia Cano no se quedó callada y respondió a las acusaciones, negando haber tenido mala intención y retando a Romina a interponer una denuncia. Cano aseguró que si lo hace, “muchas verdades saldrán a la luz”.