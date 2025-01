Ofelia Cano responde ante polémica de los audios filtrados de Romina Mircoli: “No soy traicionera”

Romina Mircoli rompió el silencio respecto a los audios filtrados que salieron a la luz recientemente, los cuales compartió años atrás con Ofelia Cano, a quien consideraba una persona confiable. Según Romina, los audios formaban parte de una conversación privada en la que Ofelia se ofreció como mediadora en un conflicto entre ella y su madre, Dulce. Sin embargo, la divulgación de este material ha significado para Romina una “traición imperdonable”.

“Es una traición definitiva, porque es una persona que me había ofrecido este espacio seguro. Según ella, estaba mediando en este problema. Yo pensaba que era un espacio seguro para soltarlo, para decir lo que sentía. En ese momento, yo estaba enojada, por supuesto que sí. Es verdad, los papás y los hijos se pelean; eso pasa en todas las casas, no existe una relación perfecta”. Romina Mircoli, ‘De primera mano’

Romina Mircoli admite conflictos con Dulce en el pasado

Sin esquivar la controversia, Romina admitió que su relación con su madre, Dulce, no estaba exenta de discusiones intensas. Según la actriz, ambas tenían personalidades fuertes, lo que a veces elevaba el tono de sus desacuerdos.

“La dinámica de cada quien es de cada quien, les guste o no. No necesito la aprobación de nadie. Todo el mundo tiene derecho a llevarse como quiera. Mi mamá y yo, cuando estábamos enojadas, nos hablábamos así, pero cuando estábamos bien, eso no existía. Mi mamá era, y te lo puede decir quien sea que la haya conocido, buena para las discusiones. No es algo nada más de mi mamá y yo”. Romina Mircoli, ‘De primera mano’

Rumores que apuntan a que Romina y Dulce tenían diferencias irreconciliables. / Instagram

Romina acusa a Ofelia Cano de un propósito malintencionado

Romina cuestionó las acciones de Ofelia Cano, quien, según ella, habría guardado los audios durante años con una intención negativa, esperando un momento oportuno para filtrarlos.

“Esta persona estuvo guardando durante años este audio. Eso me habla de alguien que tenía un propósito negativo, porque si se le hubiese escapado el audio días después… Pero guardarlo por años me habla de alguien que estaba esperando el momento correcto para sacarlo. ¿Por qué no se le escapó el audio cuando mi mamá estaba viva?”, señaló Romina.

Además, criticó a Ofelia por no ofrecer disculpas personales, acusándola de realizar una disculpa pública únicamente para calmar las críticas en redes sociales.

Hija de Dulce está molesta con Ofelia Cano / Redes sociales

“A mí no me ha mandado ningún mensaje ni llamada. Se dice muy arrepentida, pero lo hizo públicamente porque la estaban acabando en redes. Jamás extendió una llamada, y me consta que tiene manera de hacerlo. No lo hizo. Salió a lavarse la cara de público. Una persona verdaderamente arrepentida, mínimo te puede llamar… Es traición, y sale otra vez hablando; qué poquito le duró el arrepentimiento”, sentenció Romina.

Con estas declaraciones, Romina Mircoli dejó en claro su postura, señalando que la filtración de los audios representa una falta grave que no está dispuesta a perdonar.

Ofelia Cano responde a las críticas tras la filtración de audios privados

En medio de la polémica por la filtración de audios de una conversación entre Ofelia Cano y Romina, compartidos por ella a Jorge Flores y posteriormente divulgados por el ‘vidente de las estrellas’, una ola de críticas que la señalan como “traicionera” y mala amiga. Sin embargo, Cano se defiende, asegurando que no actuó con mala intención y que mantiene la conciencia tranquila.

“Dice Jorge que nunca le dije yo que no los compartiera, efectivamente, porque das por hecho que es una conversación privada entre Romina y mía que lo que menos quería era exponer esa situación, aunque mucha gente me diga ‘no seas inocente’, ‘lo hiciste con alevosía y ventaja’. Estoy en paz, no tengo remordimiento”. Ofelia Cano, programa ‘Hoy’

La actriz rechazó categóricamente las acusaciones de haber filtrado los audios con intereses personales o para colgarse de la fama de Dulce.

“Ojo, yo no me equivoqué, yo no mandé esos audios, ni para negociar ni para darme a conocer, ni colgarme de Dulce, perdón, pero definitivamente no”, comentó al programa ‘Hoy’. Asimismo, Cano ironizó sobre las críticas que la etiquetan como una traidora:

“Soy el Judas, ahora soy el Judas, pero yo no soy traicionera”. Ofelia Cano, programa ‘Hoy’

Ante rumores de que los audios serían parte de un proyecto literario sobre Dulce, la actriz negó rotundamente esa posibilidad:

“No escribo ni mis memorias, ¿cómo crees que voy a ser capaz? Ahora bien, me prendieron la mecha, hay mucha tela de dónde cortar, pero no”.Con estas declaraciones, Ofelia Cano busca dejar en claro su postura y defenderse de las especulaciones y críticas que han surgido en torno a este controvertido tema.

