Paco Lalas regresa a lo grande con Teatro en Breve junto a grandes padrinos de lujo

Paco Lalas está muy emocionado por el regreso de Teatro en Breve.

Después de que hace 3 años, por la pandemia del Covid-19, lamentablemente tuviera que cerrar el exitoso concepto de Teatro en Corto, las obras breves regresan nuevamente de la mano de Paco Lalas y, a lo grande, con ocho grandes puestas en escena y en un lugar emblemático como lo es la casa de Emilio ´El Indio´ Fernández.

Y en dicho lugar se realizó la presentación de Teatro en breve con grandes obras, entre las que se encuentran: ´Suegrita querida´, ´Los finales tristes´, ´Tallas extras para corazones grandes´, ´Payaso´, ´La sombra´, ´Adiós amor´, ´Matrimonio sorpresa´ y ´Querida socia´.

Dentro del elenco de dichas puestas participan actores y actrices como Luis Fernando Peña, Elizabeth Aguilar, Marcos Valdés, Aitor Iturrioz, Alicia Encinas, Gina Varela, Andrea Lagunes, Oscar Medellín, Silverio Rocci y Luis Magaña, entre otros más.

Además de que contaron con madrinas y padrinos de honor como Ana Patricia Rojo, César Bono, Carmen Campuzano, Gaby Rivero, Isaura Espinosa y Toñita, entre otros.

El regreso de Teatro en Breve contó con grandes padrinos como Ana Patricia Rojo y César Bono. / Liliana Carpio

El evento fue todo un éxito y platicamos al respecto con el talentoso productor y conductor Paco Lalas.

-Paco, regresa este formato ahora con el nombre de ´Teatro en breve´...

“Estoy muy emocionado, fueron 3 años de una pandemia que vivimos todos y que fue impresionante, y poder regresar a la actividad del teatro me parece maravilloso para todos, especialmente para los actores. No tienes idea de cómo me decían varios compañeros ´hay que hacer algo´, pero yo no tenía tiempo, me dediqué a mi carrera, soy arquitecto, pero cuando me ofrecieron este lugar, la casa de Emilio ´El Indio´ Fernández no pude decir que no”.

Paco Lalas está muy emocionado con el retorno de Teatro en Breve, la cual se suspendió por la pandemia de Covid-19. / Liliana Carpio

-¿Cómo surgió el hacerlo acá?

“Mi mamá es muy amiga de una persona que trabaja en este lugar y me invitó y me dijo que hiciéramos teatro, y me animé. Es un lugar sumamente especial y nos sentimos honrados”.

-Además, hay historias de todo tipo...

“De suspenso, comedias, musicales, drama, y con un elenco increíble. Te puedo asegurar que a todos los que les marqué nadie me dijo que no, y eso es prueba de la confianza que me tienen”.

Paco Lalas promete que la nueva temporada de Teatro en Breve será algo espectacular. / Liliana Carpio

-¿Cuánto tiempo estarán estas obras?

“Esta primera temporada durará 6 meses y estamos viernes, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. En Ignacio Zaragoza 51 en Coyoacán. No se la pueden perder”.

La primera temporada de Teatro en Breve durará seis meses, en Coyoacán. / Liliana Carpio

