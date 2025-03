José Manuel Figueroa no apoyó a Imelda Tuñón por la herencia de Joan Sebastian, afirma Addis Tuñón

En medio de la controversia que ha generado la sucesión testamentaria del fallecido Joan Sebastian, ha surgido el rumor de que José Manuel Figueroa, hijo del cantante, apoyó económicamente a Imelda Tuñón, viuda de su medio hermano, Julián Figueroa, para recuperar a su hijo.

Recordemos que el menor estuvo bajo la custodia de Maribel Guardia por poco más de un mes, a raíz de la denuncia que esta última puso en contra de su exnuera. La actriz acusó a la joven de descuidar al niño por su supuesta adicción a las sustancias ilícitas.

Según las especulaciones, la razón por la que José Manuel decidió solidarizarse con Ime está directamente relacionada con el asunto de la sucesión testamentaria del intérprete de ‘Tatuajes’.

Esta información habría sido respaldada por el reportero Sebastián Reséndiz, quien recientemente dijo: “De hecho, hay una especulación que me contaron ayer sobre quién estaría apoyando, no lo estamos asegurando, a Imelda con el pago de los abogados: ciertos miembros de la familia de Joan Sebastian. Incluso me dijeron que también podría ser uno de ellos, José Manuel Figueroa, el que estaría apoyando a Imelda”.

¿Qué ha pasado con la sucesión testamentaria de Joan Sebastian?

Si bien el artista falleció hace casi diez años, la distribución de sus bienes aún no se ha resuelto. En las últimas semanas, surgido muchos testimonios relacionados con este tema, principalmente, con la parte que le corresponde a Julián Figueroa.

Debido a que Julián falleció en abril del 2023, lo que le toca de la herencia de su padre pasará directamente a su hijo, quien, al ser menor de edad, es representado por Marco Chacón, esposo de su madre Maribel Guardia.

Si bien el abogado Cipriano Sotelo, quien ha estado involucrado en todo este asunto, dijo que la propia Imelda, en acuerdo con el resto de los herederos, acordaron que Marco representaría al hijo de Julián, Reséndiz mencionó que se estaría gestando un plan para desplazarlo de su función.

“Lo que quieren ellos, no lo estamos asegurando, es quitar de en medio a Marco Chacón para que todo el tema de la herencia de Joan lo vean directamente con Imelda, y así ellos puedan hacer lo que dispongan”, indicó.

¿José Manuel Figueroa realmente está apoyando a Imelda Tuñón?

En su momento, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian, dijo no poder asegurar si su hermano está apoyando a Imelda. No obstante, reconoció que tiene sospechas por la forma en la que la joven recuperó a su hijo.

“No lo sé a ciencia cierta quién pueda o no estarla apoyando. Lo que es verdad es que de repente hubo un giro y de tener otros abogados ahorita fue con todo. Retomemos el hecho de que se metieron a la casa de Maribel (a sacar al hijo de Julián) por la fuerza”, puntualizó.

Ante todo esto, Addis Tuñón, tía de Imelda, aprovechó la más reciente transmisión de ‘De primera mano’ para aclarar que José Manuel no contribuyó para que su sobrina se reencontrara con su pequeño.

Addis Tuñón “Yo puedo decirles que el señor (José Manuel Figueroa) no tiene nada que ver. Tengo la oportunidad aquí de decirlo, el señor José Manuel Figueroa no ha inyectado recursos a esta situación para respaldar legalmente a Imelda Tuñón. Son especulaciones”

¿Cómo es la relación entre Maribel Guardia y José Manuel Figueroa?

Si bien José Manuel Figueroa se solidarizó con Maribel Guardia cuando falleció su hijo Julián, se sabe que las celebridades tienen una relación muy tensa.

Aunque no se sabe exactamente la razón, el propio José Manuel llegó a declarar que todo empeoró después de que, supuestamente, durante el funeral de Joan Sebastian, Marco Chacón, esposo de la actriz, preguntara cómo se iba a resolver la repartición de bienes del artista.

Al parecer, Maribel, en lugar de pedirle a su pareja que respetara el dolor de los hijos de Joan, apoyó su postura, algo que causó un mayor distanciamiento entre la también presentadora y José Manuel.

