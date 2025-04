José Manuel Figueroa reacciona a supuesta agresión del esposo de Maribel Guardia a su hermano Julián Figueroa

Por mucho tiempo, el nombre de José Manuel Figueroa estuvo en el centro de rumores que apuntaban a que él estaría apoyando legal y económicamente a Imelda Tuñón, viuda de su medio hermano Julián Figueroa. Supuestamente, ese respaldo habría tenido como objetivo ayudarla a recuperar la custodia de su hijo, quien estuvo bajo el cuidado de Maribel Guardia durante varias semanas.

Estas especulaciones ganaron fuerza cuando el reportero Sebastián Reséndiz señaló en el programa De primera mano que:

“Hay una especulación que me contaron ayer sobre quién estaría apoyando, no lo estamos asegurando, a Imelda con el pago de los abogados: ciertos miembros de la familia de Joan Sebastian. Incluso me dijeron que también podría ser uno de ellos, José Manuel Figueroa”.

Incluso su hermana Marcelia Figueroa mencionó que, aunque no podía asegurarlo, tenía sospechas: “No lo sé a ciencia cierta quién pueda o no estarla apoyando. Lo que es verdad es que de repente hubo un giro y de tener otros abogados, ahorita fue con todo”.

Sin embargo, Addis Tuñón, tía de Imelda, salió recientemente a desmentir tajantemente estos rumores:

“Tengo la oportunidad aquí de decirlo, el señor José Manuel Figueroa no ha inyectado recursos a esta situación para respaldar legalmente a Imelda Tuñón. Son especulaciones”. Addis Tuñón

Te podría interesar: Imelda Tuñón denuncia falsificación del testamento de Julián Figueroa ¿por la herencia de Joan Sebastian?

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En medio de tanta controversia, finalmente fue el propio José Manuel quien decidió romper el silencio. El cantante fue interceptado por reporteros y, aunque mantuvo una actitud reservada, dejó claro que desea que todo se resuelva de manera pacífica por el bien del menor involucrado:

“Les deseo lo mejor, que se solucione rápido. Les mando un beso a las dos y al niño también, que se resuelva rápido por el bienestar del niño”. José Manuel Figueroa

Cuando fue cuestionado sobre el supuesto testamento falso de su hermano Julián Figueroa, se deslindó del tema de manera directa:

“No tengo idea”. José Manuel Figueroa

En cuanto a si conocía a Imelda o había pagado a sus abogados, José Manuel Figueroa hizo un gesto que dio a entender que solo eran rumores.

Facebook: José Manuel Figueroa

¿Qué opinó José Manuel sobre Marco Chacón y la supuesta agresión a Julián Figueroa?

Una de las preguntas más delicadas que recibió el hijo de Joan Sebastian fue si creía posible que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, hubiera agredido a Julián Figueroa, como lo afirmaron los abogados de Imelda Tuñón. Ante esto, su respuesta fue tan inesperada como contundente: simplemente soltó una risa y respondió:

“Esas preguntas ya están de más”. José Manuel Figueroa

Sin embargo, sí se permitió hablar brevemente sobre los involucrados y destacó que todos, en algún momento, buscaron lo mejor para Julián:

“Yo sé que Marco es una persona que siempre buscó el bien de Julián, sé que Maribel también e Imelda también”. José Manuel Figueroa

¿Qué opinó José Manuel Figueroa sobre el uso mediático del conflicto entre Maribel e Imelda?

Durante el mismo encuentro con la prensa, el intérprete de música ranchera aprovechó para lanzar un fuerte mensaje a quienes, según él, han utilizado esta tragedia familiar para ganar notoriedad en los medios:

“Es una traición a la ideología de mi padre, de cómo pensaba, de cómo veía el utilizar las cámaras para hacerte publicidad ante una situación tan dolorosa y sufrida. Entonces, condeno rotundamente a cualquier hermana, tía, prima, sobrina que utilice los medios de comunicación para hacerse publicidad en el sufrimiento de dos personas que sé que se quieren mucho”, sentenció José Manuel Figueroa.

Aunque no dio nombres, sus palabras podrían interpretarse como una indirecta a su media hermana Juliana, quien previamente ventiló supuestas irregularidades en la sucesión de bienes de Joan Sebastian justo en medio del conflicto legal entre Maribel e Imelda.

¿Qué pasa con el testamento de Julián Figueroa? ¿Marco Chacón golpeó a Julián Figueroa?

El abogado de Imelda Tuñón, Antonio Lozano, generó controversia al asegurar que el testamento de Julián Figueroa podría haber sido falsificado. De acuerdo con su versión:

“La firma se ve a leguas que es una firma falsa. El testamento se otorga en Zihuatanejo, hay pruebas de que Julián estaba ese día en la Ciudad de México. El día siguiente tenía una presentación en Ayutla, Guerrero, que está a 600 kilómetros de Zihuatanejo”, dijo el abogado de Imelda.

Pese a que no se señaló directamente a los responsables, el esposo de Maribel, Marco Chacón, ha sido uno de los señalados indirectamente. No obstante, él negó rotundamente cualquier implicación y defendió la autenticidad del documento.

Por su parte, cuando Imelda fue cuestionada sobre la presunta agresión de Marco a Julián, su respuesta dejó más dudas que certezas:

“Son cosas que no se pueden comprobar. Los testigos que estábamos, uno era un bebé, otro ya no está. Y los otros dos, por obvias razones, no van a decir nada, pues yo tampoco puedo decir nada”. Imelda Tuñón

Añadió: “La verdad, es que, cómo lo pruebo si no tengo un video, o algo así. Yo lo presencié, pero no voy a hablar del tema”.

Así lo dijo Imelda Tuñón: