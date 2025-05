Vadhir Derbez se une a las criticas sobre el estilo de José Eduardo: “¡Compórtate ya!”

Los hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez han reforzado su vínculo recientemente gracias a su nuevo programa “Un par de ideotas” en Prime video, donde muestran su química con sketches, retos y dinámicas de humor. Este espacio se ha convertido en una forma de conectar con sus seguidores, pero también ha permitido que salgan a la luz las diferencias que tienen, como el gusto de cada uno por la moda.

Aunque tienen buena relación, eso no significa que se queden callados cuando algo les parece extraño. Vadhir, fiel a su estilo sarcástico pero directo, aprovechó un encuentro con la prensa para bromear ¿o no? sobre el peculiar estilo de su hermano.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la forma de vestir de su hermano?

La crítica vino después de que la prensa asegurara que a pesar de ser unidos no comparte gustos como y es que José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo, recientemente apareció en un evento con unos lentes gigantes, en un look que muchos calificaron como “al estilo Liberace”. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y aunque muchos se burlaron del outfit, quien se unió a la conversación fue su propio hermano.

“Ya le digo: ‘Mijo compórtate ya, por favor. Un poquito más de... no sé. Sacas el cobre’”, soltó Vadhir entre risas, al ser cuestionado sobre el look de José Eduardo.

También dejó claro que ese estilo no es lo suyo y aunque podría parecer una crítica fuerte, el actor de 34 años aseguró que todo lo dijo sin mala intención.

“No, no, no. Estilo ante todo, perdón hermano, yo te lo digo a la cara, pero te quiero mucho” Vadhir Derbez

José Eduardo y Vadhir, ¿se llevan mal los hermanos Derbez?

Pese a los dardos que se lanzan de vez en cuando, Vadhir aclaró que jamás han tenido una pelea seria. Explicó que su buena relación se debe a que no crecieron juntos, por lo que cuando se reencontraron ya de adultos, lo hicieron desde la madurez y la admiración mutua.

“Tiene todo que ver, es muy extraño que nunca nos hemos peleado. Yo sí creo que tiene que ver con que no crecimos debajo del mismo techo, no tenemos que compartir los juguetes y, a la hora de juntarnos, nos tenemos mucho respeto haga lo que haga la otra persona. Hay mucho cariño, buscamos no meternos con la otra persona.”

¿Vadhir Derbez quiere ser papá pronto?

En otro momento de la entrevista, Vadhir Derbez dejó ver un lado más tierno y personal. Confesó que convivir con su hermana menor, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo y con su sobrina, hija de Aislinn Derbez, ha despertado en él un fuerte instinto paternal.

Sin embargo, aseguró que primero quiere encontrar pareja para poder llevar a cabo su paternidad aunque actualmente, el actor está completamente soltero, luego de terminar una relación con una mujer extranjera. Aunque no dio detalles, dejó claro que por ahora está enfocado en su trabajo.

“Ya no me toques ese tema, pero bueno, aquí estamos muchachos. Señoritas, mándenme DM.” Vadhir Derbez

La última relación conocida de Vadhir Derbez fue con Diana Larume y hasta ahora se desconoce el motivo de su ruptura.