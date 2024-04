¿Adrián Uribe incursionará en la política? ¿Es un sketch o va en serio?

Este martes 9 de abril, Adrián Uribe compartió un video en sus redes sociales para anunciar su supuesta incursión en la política. Aunque el conductor no dio detalles del cargo público que buscará o si pertenecerá a una fuerza política.

El famoso dice en su video que, después de tantas propuestas rechazadas, tomó la decisión de lanzarse finalmente en el ámbito político.

Mira: Ferka enfrenta a las críticas por su participación en ‘MasterChef Celebrity’ con peculiar meme

Uribe portaba un saco obscuro con playera blanca. Estaba sentado en lo que sería una terraza y continuó diciendo:

Adrián Uribe

“Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país a todos ustedes. Sí, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo, y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita, más que un político, a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y, sobre todo, que sea honesto”.