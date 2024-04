La casa de los famosos: Entre lágrimas, Serrath asegura que la eliminaron del reality por “ser frontal”

A casi un mes de haberse integrado a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Isis Serrath se convirtió en la onceava eliminada del reality, por lo que perdió la oportunidad de ganar el gran premio de 200 mil dólares.

La exintegrante de ‘Enamorándonos’ fue una de las celebridades que entró para sustituir a los tres famosos que se salieron de la competencia. Durante sus dos primeras semanas, tuvo inmunidad.

Tras ese periodo, los integrantes decidieron nominarla junto a Maripily Rivera, Paulo Quevedo, Patricia Corcino y Aleska Génesis y el público decidió que ella fuera la nueva expulsada del show.

Recordemos que el ingreso de Serrath fue sumamente controversial, pues la influencer tenía algunos problemas con Guty Carrera, quien se convirtió en el noveno eliminado del show, tan solo unos días después de que la joven entrara al concurso.

Serrath cree que la sacaron por “honesta”

En una plática con Jimena Gállego, conductora del programa, Isis Serrath afirmó que sus compañeros la “sacaron” por la forma “tan frontal” con la que confrontó a Guty en su momento.

“Creo que, el ser nueva participante y llegar después de tanto tiempo. Quizá tuvo que ver un poco que entré diciendo mi verdad y quizá decírselo a gente que no tenía la suficiente confianza. No iba a ser hipócrita, tenía que afrontarlo (a Guty) y decirle las cosas que estaban pasando”, expresó.

Asimismo, señaló que se le hizo “extraño” que el modelo no la “enfrentara” cuando la tuvo de frente en la casa: “Nunca fue de acercarse y cuestionarme. Él jugó con dos personas en la vida real y eso no se hace”, indicó.

La hidalguense también dejó en claro que no teme “reencontrarse” con Carrera en las próximas galas del programa: “Siempre estoy lista”, puntualizó.

Entrevista de Serrath después de su eliminación #LCDLF4 pic.twitter.com/CVUml4kN83 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 9, 2024

Serrath rompe en llanto al hablar de su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Durante la conversación, la joven no pudo evitar el llanto al hablar de aquellos habitantes que la “aceptaron como parte de la familia” y sobre lo que el público pudo ver de ella.

“Paulo me adoptó como familia. Cristina fue como mi hermana mayor. Patricia que es mi ‘madre’. Me adoptaron tan lindo y rápido. Ellos son mi equipo. Creo que el público vio a la Serrath que se equivoca, a la que ríe, a la que comparte, a la que sabe decir ‘ey, fallé’. La que no tiene miedo a decir la verdad y lo que siente, a pesar de que mucha gente se te puede poner en tu contra”.

Serrath, la reciente eliminada de LCDLF / Instagram: @serrathoficial

¿Cuál fue el problema entre Serrath y Guty?

Al inicio del reality, Serrath estuvo apoyando a Guty mediante sus redes sociales. Sin embargo, al ver las interacciones “románticas” que tenía con Alana Lliteras, la influencer hizo público que dejaría de “ayudarlo” y explicó que, en su momento, el modelo le pidió que lo “esperara”, pues quería tener una relación con ella.

Una vez que entró al show, la creadora de contenido lo confrontó por “jugar con dos personas”. En respuesta, Guty negó estas acusaciones e incluso, tras su salida, la enfrentó por teléfono y afirmó que “solo lo quería desprestigiar” como “venganza” por haberla rechazado.

Serrath fue la onceava eliminada de La casa de los famosos / Instagram